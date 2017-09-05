Выезжавшие ранее на сезонную работу в Россию наши соотечественники остались там навсегда: «Айкакан жаманак»

В 2013 году, когда Армения еще не была членом ЕАЭС, число занятых, по официальной статистике, составляло 1 миллион 164 тысячи человек. В первом же году членства численность занятых снизилась более чем на 30 тысяч и составила 1 миллион 133 тысяч человек. В 2015 году этот показатель сократился еще на 60 тысяч и составил 1 миллион 72 тысячи человек. В прошлом году, по официальной статистике, число занятых составило 1 миллион 6 тысяч человек.

И в этом случае тоже могут прозвучать аргументы, что это никак не связано с членством в ЕАЭС. Авторы подобных утверждений должны в таком случае объяснить, куда делись в течение трех лет эти 160 тысяч занятых? Не следует ли их основную их часть искать на «170-миллионном» рынке? Свободное перемещение рабочей силы, установленное идеологией ЕАЭС, привело к тому, что ранее выезжавшие на сезонные работы наши соотечественники остались в России навсегда. Фактически, наша рабочая сила стала тем основным «товаром», который мы успешно экспортировали на «170-миллионный» рынок.

Однако, принципы свободного перемещения рабочей силы в мире, иначе говоря – принципы свободного рынка, так и не распространяются, например, на энергоносители. К единому энергетическому рынку лидеры ЕАЭС намерены перейти только в 2025 году. И в результате получается абсурдная картина, которая никоим образом не может вписываться в элементарную экономическую логику. Картина следующая: армянские и российские производители находятся в том же экономическом пространстве – ЕАЭС. Но армянский производитель газ и нефть, расходуемые на производство своей продукции, покупает по цене, которая дороже примерно в два раза, и это включается в себестоимость его продукции. И выходит, что при производстве одного и того же товара у нас он имеет более высокую цену, чем в России. Однако эти производители конкурируют в одном и том же пространстве. Это уже даже не абсурд, это элементарный идиотизм.

Айк ГРИГОРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»