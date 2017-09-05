Чем больше власти выступают с подобными заявлениями, тем больше сомнений вызывает неучастие в военных учениях НАТО: «Жоховурд»

Министерство обороны официально разъяснило причины решения Армении примерно с 30-часовым опозданием. Министр обороны Армении Виген Саргсян находится в Китае и не имеет времени заниматься такими «мелкими» вопросами. И это дает место для серьезных предположений.

Тем более, когда вчера, власти, члены РПА в свою очередь, и члены АРФД из правящей коалиции в свою очередь, выступили с утверждениями, что неучастие в военных учениях является собственным решением суверенного государства, и никакого давления со стороны каких-либо других стран, включая Российскую Федерацию, не было.

Однако чем больше власти выступают с подобными заявлениями, тем больше сомнений вызывает неучастие в военных учениях НАТО. Хотя бы по той простой причине, что Армения всегда заявляла о партнерских отношениях с НАТО, участвуя в проводимых им учениях.

В одном из таких учений НАТО Армения участвовала совсем недавно, в августе в Грузии. На учениях «Noble Partner» присутствовал также вице-президент США Пенс, который выступил с критикой в адрес России. После этого, вы помните, состоялась встреча Путина и Саргсяна. И теперь Армения демонстрирует такое поведение.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»