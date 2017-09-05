Если Армения никогда не подтверждала свое участие, как тогда получилось, что… – «Айкакан жаманак»

Официальное ведомство Армении явно что-то скрывает, а вот что именно – недостатка в версиях и комментариев по этому вопросу действительно не ощущается. Если Армения никогда не подтверждала своего участия, как тогда получилось, что в нескольких пресс-релизах о военных учениях было упомянуто также и об Армении?

Или, если это произошло без официального подтверждения РА, почему Министерство обороны РА не обратилось к грузинским коллегам с просьбой вычеркнуть имя Армении?

То же самое относится к официальному логотипу мероприятия, в который среди других участников включен также и флаг Армении. Он был удален только вчера.

Министерство обороны Армении утверждает, что Армения официально не подтверждала свое участие, а Министерство обороны Грузии заявляет, что Армения официально не объявила о своем неучастии и его причинах.

Анна АКОБЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»