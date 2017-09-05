Не оказаться в сетях интернета

«Благословенные» дни двухнедельного отсутствия в интернете закончились. Первого сентября я подключил свой компьютер и на меня подул ветер армянского Фейсбука…

В дни отпуска, к счастью, удалось почитать книги. Неважно, какие, пусть даже не столь талантливые произведения. Я чувствую, как книги делают меня более сложным, более богатым и более интересным. В отличие от записей в Фейсбуке и вообще интернета, которые наоборот, делают меня более примитивным и бедным. Почему это так? Наверное, причина в следующем: человек, который решает написать книгу или даже газетную статью, независимо от своего интеллекта и степени талантливости, чувствует себя более собранным и ответственным. Он Единица, Индивидуальность, Автор, который передает свои мысли 10, 100, 1000 человек. А в Фейсбуке мы являемся частью миллиардной массы, и какой-либо высокой ответственности у нас нет. Отсюда, вероятно, тот сплетнически- дилетантский стиль, доминирующий в интернете (по крайней мере, а армянском сегменте), мысли, которые рождаются из предубеждений, из сформированных в течение десятилетий стереотипов, низкопробной мифологии, основанных на них фантастических новостей, «обижничества» и темных инстинктов, желания кого-нибудь куснуть и ужалить.

Например, в Aravot.am есть читатели, на чьи нервы явным образом влияет каждая написанная мной строка. В случае с книгами или газетами решение очевидно – не читать тексты, которые вас так злят и содержат, по вашему мнению, безграмотную нелепицу или похвалу властям, чтобы не тратить время и нервы на эти тексты. Если бы это была книга или газета, люди, естественно, поступили бы именно так, книгу можно отложить в сторону, вернуть ее снова в книжный шкаф и забыть об этом. Я не знаю таких случаев, когда читатель подходит к книжному шкафу, видит нелюбимую им книгу и, скрипя зубами, шипит в адрес автора – ах, ты, негодяй.

В интернете по-другому, это наркотик, в котором вы привыкаете как к приятным, так и к неприятным для вас чувствам, от которых отказаться очень сложно. Это пространство, где вы привыкли делать легкие, необоснованные, но разящие суждения. Решение всего этого дает нам как обычно время и опыт, который порой называют медийной грамотностью. С течением времени мы учимся пользоваться тем положительным и огромным преимуществом, которое дает интернет, и отсеивать несущественное, поверхностное, случайное. И самое главное – надо больше читать книг и газет.