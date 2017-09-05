Было ли решение суверенным?

Позор 3-го сентября 2013-го года разразился новым афтершейком ровно четыре года спустя после того «блаженного мига», когда стало известно, что Армения, «к сожалению, в последний момент», как об этом заявил представитель МО Грузии Гиоргий Каджарава, отказалась участвовать в чрезвычайно важных военных учениях на военной базе Орфоло, расположенной близ Ахалцихе в Джавахке.

Релизом от 29-го августа с.г. МО Грузии заявило, что на учениях «Agile Spirit 2017» («Бойкий дух») примут участие Грузия, США, Болгария, Румыния, Латвия и Армения. Морские пехотинцы США, танки «Абрамс» и другая бронетехника прибывали в Грузию, и из Еревана не было иной информации, пресса была занята 1-ым сентября, затем 2-ым сентября – празднествами в честь годовщины провозглашения Независимости Арцаха, когда на грузиноязычной странице официального сайта МО Грузии распространило краткое сообщение об учениях, которое сопровождалось фотографией, на которой вдруг исчез флаг Армении, и вместо него появился… флаг Азербайджана. А в воскресенье, 3-го сентября, Каджарава пояснил, что произошло…

А произошло суть новое позорище, масштабы которого еще будут видны чуть попозже, и, как показывает жизнь, власти Армении неспособны этому противостоять. Все объяснения, что решение от 3-го сентября 2013г об отказе от Соглашения об Ассоциации было принято «не за одну ночь», «это был вопрос безопасности», «шли переговоры», «Европа была виновата» и т.д. и т.п., о чем даже в тот самый день и Галуст Саакян не знал, ровно четыре года спустя по своей цене опустились до абсолютного нуля.

Нетрудно представить, что спикеры от власти попытаются преподнести обществу новую формулу «объяснения» произошедшего. Если позор четырехлетней давности бросил тень на отношения Армения-ЕС, то этот нынешний включает сферы безопасности и обороны, бросая тень на отношения Армении с НАТО, США и Грузией. Тогда «объясняли», и сейчас, возможно, «объяснят», хотя, отказ пресс-секретаря МО Арцруна Ованнисяна от ответа – самый красноречивый и самый адекватный ситуации ответ.

Такая «политика» ведь уже просто несерьезна, господа!

Нет необходимости доказывать, что участие именно в этих учениях, с таким составом участников, в условиях нынешних реалий, особенно в контексте Черноморской безопасности – для Армении имело просто стратегически важное значение. И отказ Армении от участия в этих учениях говорит о трех непреодоленных факторах: грубейший шантаж «стратегического союзника», административная и интеллектуальная импотенция государственной машины, тотальное отсутствие стратегического видения и невосприимчивость к реалиям.

И было естественно,, что так же, как Армения отказалась от участия в последний момент, Азербайджан оказался в ряду участников в последний момент, тогда как несколько дней назад он не упоминался, и армянская дипломатия в этой связи может зафиксировать свою очередную «белстящую победу». В конце концов, если не уверен, будешь участвовать или нет, можешь ли настоять на своем намерении в любом случае или нет, то уж точно лучше было бы изначально отказаться.

С другой стороны, очевидно, что ничего не выигрываешь и от отказа: Москва не доверяла, не доверяет и не будет доверять Армении, и это не новость. Москва за это «спасибо» не скажет, и, скажем, поверив слезам, не станет прекращать поставлять Баку наступательное оружие, сферу энергетики как краденое на место не положит, Роберту Кочаряну орден не вручит, хотя можно было за заслуги в доведении до такой жизни, и даже нельзя считать подписание соглашения с ЕС гарантированным! В конце концов, о каких гарантиях может идти речь, если практика «одной ночи» поставлена на конвейер!

Очевидно, что политический вес власти, его моральный и интеллектуальный уровень уже неадекватны имеющимся вызовам, обеспечению задачи по их преодолению. И еще, не может быть сомнений в том, что будущее Армении просто несовместимо с нынешними ненормальными отношениями с Россией. И проблема в том, что проблема не только во власти: проблема – политическое поле, которое годами наполнялось преимущественно не имеющим никакого отношения к политике политическим мусором, у которого даже имитация не получается.

А посол США в Армении Ричард Миллс неделю назад заявлял, что они хотят быть убеждены в том, что «Армения имеет возможность принятия суверенных решений»… Ну, если б имела, то принимала бы. К сожалению, именно так и получается. И это – вопрос вопросов текущей политики, единственный вопрос политической повестки, и его решение – только и исключительно в руках достойных граждан Армении.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

05.09.2017г