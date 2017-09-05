Сероб Хачатрян: плохих учителей надо увольнять, а не школы закрывать — видео

Эксперты в сфере образования Сероб Хачатрян и Анаит Бахшян 4 сентября в клубе «Энаран» обсуждали последние реформы в общеобразовательной сфере. По словам Сероба Хачатряна, сейчас ситуация бурная, когда один за другим речь идет о новых программах. «Осуществленные ранее программы, фактически, сегодня ставятся под вопрос. Например, вопрос управления школами, сейчас говорится о том, что управление через советы не работает, и в этом почему-то обвиняют директоров. Сейчас выясняется, что система финансирования тоже не оправдывает себя, и надо менять ее»,- выражает недоумение эксперт по образованию.

Он также констатирует, что говорится о перегруженности школьных программ, вот почему продолжительность обучения была продлена: «Для того, чтобы разгрузить десятилетнюю программу решили растянуть ее на 12 лет. Сейчас уже места нет, могут растянуть на 13 или 14 лет. Они годами брали кредиты, сформировались ожидания, сейчас выясняется, что бывшие программы не оправдывают себя, и переходят на новый этап. Я предлагаю не допускать одну и ту же ошибку и тем же способом без предварительной подготовки, без соответствующего бюджета и общественных обсуждений не вносить изменения, чтобы потом, когда деньги по кредиту закончатся, сказать довольствуйтесь тем, что есть. Это похоже на то, чтобы машину марки «Мерседес» содержать на деньги, которые необходимы для содержания «Запорожца».

Анаит Бахшян отметила, что для нее непонятен расчет финансовых средств. Она, по ее же словам, она сосредоточена на Левоне Мкртчяне, но на это есть причины: «Министр обещает в октябре улучшить социальное состояние учителей, обещает, что в октябре мы увидим результаты… Кстати, лава реформ, начавшаяся в 98-м при Левоне Мкртчяне, и сейчас тоже Левон Мкртчян, и невозможно не сосредоточиться и не говорить, что приходит уже в пятый раз и ставит под сомнение свою же работу. Ладно, сколько раз еще он должен прийти на этот пост, чтобы сказать, что на этот раз все хорошо? Учеников становится меньше, учителей становится меньше. В программе на 2017-22 гг. ни слова нет о том, как именно должно продолжаться дошкольное образование. Весь Ереван говорит о процессе приема в дошкольные учреждения, мэрия установила какие-то правила, тогда как все это регулируется одним законом. Это закон о дошкольном образовании, где зафиксирован возраст дошкольного образования». По словам Анаит Бахшян, внесение изменений в этот период времени, незаконно.

Сероб Хачатрян отмечает, что весь мир говорит о том, что если в сфере дошкольного образование есть недостаток вовлеченности, то твоя образовательная система может потерпеть неудачу. «Если ты хочешь привить любовь образованию, то необходимо начать с дошкольного возраста, тогда как поступить в вуз сегодня намного легче, чем устроиться в детский сад», — говорит эксперт.

Сероб Хачатрян также уверен, что плохих учителей надо увольнять, а не школы закрывать.

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