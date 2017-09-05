Бюро ПАСЕ приняло важное решение по поводу отставки Педро Аграмунта

Вчера состоялось заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), во время которого было принято решение по поводу отставки действующего председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

В беседе с Aravot.am глава армянской делегации НС РА Арпине Ованнисян сообщила, что Бюро утвердило повестку осенней сессии ПАСЕ, которая стартует 9 октября, и в первый же день после открытия заседания планируется голосование по резолюции о предъявлении Аграмунту вотума недоверия: «В предыдущий раз голосование не было организовано, так как делегаты ПАСЕ, которые выступили с инициативой и были заинтересованы в логическом завершении процесса, представили в секретариат, чтобы голосование было запланировано именно в первый день октябрьской сессии, с учетом того обстоятельства, что это голосование должно состояться при участии качественного большинства. Это означает следующее. Процедура утверждена: право первого слова будет дано норвежскому делегату, первому подписавшему резолюцию, который представит обоснование и расскажет о процессе предъявления вотума недоверия. После этого руководители политических групп представят свои точки зрения. Дебатов, чтобы другим делегатам была предоставлена возможность высказать по вопросу, не будет. Затем слово будет дано Аграмунту, после чего немедленно состоится голосование. Требуется, чтобы в голосовании приняли участие, как минимум, 102 человека, и 2/3 должны высказаться за вотум недоверия. После вотума недоверия Аграмунту, исполнение его обязанностей перейдет к старшему по возрасту его заместителю. А новый председатель ПАСЕ будет избран во время январской сессии».

На вопрос, есть ли опасность, что окажется невозможным обеспечить присутствие этих 102 человек, Арпине Ованнисян ответила, что риск всегда есть. Но вероятнее всего то, что будет обеспечено качественное большинство, поскольку в сборе подписей по объявлению вотума недоверия приняли участие примерно 200 делегатов.

На наше уточнение, что если Педро Аграмунт и на этот раз не будет присутствовать на заседании, может процесс продолжаться в его отсутствие, Арпине Ованнисян ответила: «Его отсутствие никоим образом не является препятствием для обсуждения или голосования по этому вопросу».