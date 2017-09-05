Уровень инцеста в Турции составляет примерно 40%: утверждает Hürriyet

В Турции уровень распространенности инцеста – сексуальных отношений между братьями и сестрами, другими кровными родственниками, составляет 40 процентов. Об этом пишет корреспондент сайта турецкой газеты «Hürriyet» Мелис Альпхан. Основанием для статьи послужили результаты исследований, проведенных Федерацией союзов женщин Турции» (THDF) под названием «География инцеста в Турции».

По словам Альпхан, несмотря на широкое распространение этого явления в стране, оно почти всегда игнорируется, маскируется с целью не замарать идею «святости семьи».

Согласно другому исследованию, проведенному в 2009 году, жертвами регистрируемых случаев инцеста являются в основном девочки юного возраста, часто в одной семье подвергаются сексуальной эксплуатации даже сразу несколько детей, а домогателем в основном является один из мужчин той же семьи.

Причем явление встречается не только у социально необеспеченных, не имеющих образования и работу, пьющих, и других уязвимых слоев населения, но и в более благополучных и прогрессивных семьях. Единственная разница в том, что высший класс более тщательно скрывает такие порочные случаи.

С другой стороны, другой корреспондент «Hürriyet», Ахмед Хакан, коснувшись той же темы, назвал данные, представленные THDF, измышлением. Согласно ему, абсурдно и нелепо предполагать, что почти половина населения страны во время исследований заявила, что находится в сексуальной связи с каким-либо родственником.

Источник – Ermenihaber.am