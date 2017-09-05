Режим Алиева в 2012-14гг через фиктивные компании в Британии «отмыл» почти 3 млрд долларов: OCCRP

Радио Свобода. Власти Азербайджана с 2012 по 2014 годы через фиктивные компании в Великобритании «отмыли» почти 3 миллиарда долларов, — заявляют в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как утверждается, впоследствии эти деньги были потрачены на «предметы роскоши» и на взятки европейским политикам, которые лоббировали интересы Азербайджана в Евросоюзе и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в стране.
В частности, по данным расследователей, азербайджанские власти, предположительно, подкупили немецкого политика Эдуарда Линтнера, болгарского политика Ирину Бокову и итальянского политика Луку Волонте. Линтнер в 2013 году возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане, Бокова в том же году проводила фотовыставку «Азербайджан – пространство толерантности», Волонте, в свою очередь, получал деньги за то, чтобы не допустить принятия резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о политзаключенных в Азербайджане.
В OCCRP утверждают, что большая часть средств, которые азербайджанские власти вывели на счета фиктивных британских компаний, принадлежала азербайджанским банкам, в том числе государственному International Bank of Azerbaijan. Кроме этого, 29 миллионов долларов на «подставное лицо из Азербайджана» в 2012 году перечислила российская государственная компания «Рособоронэкспорт». Два миллиона долларов, предположительно, ушли на взятки, остальная сумма, как утверждается, досталась структурам, связанным с высокопоставленными чиновниками Азербайджана, в том числе с президентом страны Ильхамом Алиевым.
В прошлом году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал расследование коррупции в высших эшелонах власти в ряде стран. России посвящена значительная часть расследования – в ней утверждается, что близкие к Путину люди через банк «Россия» и панамские офшорные компании «отмыли» более 2 миллиардов долларов.
Between 2012 and 2014, the government of Azerbaijan threw human rights activists, opposition politicians and journalists into prison, such as OCCRP partner RFE/RL reporter Khadija Ismayilova. Meanwhile, a US$ 2.9 billion slush fund was used to pay off European politicians, buy luxury goods, launder money, and otherwise benefit President Ilham Aliyev's allies. We bring you The Azerbaijani Laundromat: https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/Support the power of investigative reporting, become an OCCRP patron: www.patreon.com/OCCRP
Posted by Organized Crime and Corruption Reporting Project on Montag, 4. September 2017