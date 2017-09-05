Ответ Артака Закаряна Николу Пашиняну – о военной разведке: видео

«Согласно отчету бюджетного офиса Национального Собрания Армении, в первой половине 2017 года расходы на разведку в сфере оборону были профинансированы на 35% от запланированного объема. Мы постоянно объявляем о развитии военно-промышленного комплекса, но финансируем его на 35%, что представляет собой, как может выясниться, всего лишь офисные расходы», – отметил глава фракции «Елк» Никол Пашинян, обращаясь к заместителю министра обороны Артаку Закаряну во время конференции, организованной вчера АРФ Дашнакцутюн в связи с 26-летием провозглашения Республики Арцах.

Он напомнил, что, как сказал выступавший ранее Виктор Арустамян, во время апрельской войны для более глубокой разведки не было средств. Поэтому он спросил, может ли так случиться, что в будущем вновь сошлются на отсутствие финансирования, и поэтому расходов на разведку не осуществили? Артак Закарян ответил, что есть несколько уровней разведки, варианты дневной и ночной.

Он сказал, что мы сейчас в состоянии видеть тыл противника и, в отличие от дней апрельской войны, сегодня мы можем понять и оценить действия противника на 1-2 дня вперед. Более глубокая разведка осуществляется беспилотными летательными аппаратами. Так что, по его словам, мы приняли меры. Что касается финансирования военно-промышленного комплекса, то Артак Закарян сказал, что 4 программы были отозваны назад, а все остальные будут профинансированы.