«Без средств более глубокой разведки наши возможности были ограничены»: полковник Армии Обороны – об апрельской войне

Вчера АРФ Дашнакцутюн организовала конференцию на тему «Военно-политическая тактика противника и наши задачи», посвященную 26-летию провозглашения Республики Арцах.

Во время конференции ситуацию на границе представил начальник Оперативного отдела Армии обороны Арцаха, полковник Виктор Арустамян. Политолог Степан Григорян поинтересовался у него, зависят ли наши действия от решений Азербайджана, и каким путем, мирным или военным, они хотят путем урегулировать проблему? Арустамян ответил, что в апрельской войне они предприняли действия и получили ответ. Мы в любом случае должны быть готовыми к военному решению.

Арустамян напомнил, как армянская сторона в марте выявила и уничтожила диверсионно-разведывательные группы, и такого еще не было, чтобы в нейтральной зоне остались долгое время не забранными тела пятерых членов разведывательной группы.

На замечание, что ежедневно поступают сообщения об обстрелах на границе со стороны противник, адекватны ли наши ответные меры, Виктор Арустамян ответил: «С нашей стороны открывается ответный огонь, и мы уже не ограничиваемся в вопросе применения соразмерного оружия. В случае обстрела из 60- миллиметровых минометов мы отвечаем огнем из 120-миллиметровых минометов, так что ответ бывает более жестким».

Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян поинтересовался тем, какую задачу, в конце концов, ставил перед собой Азербайджан в апрельской войне, относительно чего имеются разные оценки. Одни военные эксперты говорят, что это было сделано с разведывательной целью, другие – что это был план по захвату Степанакерта, приведения к капитуляции. Возможно, этим шагом Азербайджан примерял свои силы и сейчас готовится к более серьезным действиям?

Арустамян ответил: «Я не согласен с той мыслью, что это было сделано с разведывательной целью. Постепенное вовлечение в действия войсковых частей центрального подчинения, об этом свидетельствует создание крупных войсковых соединений, использование подразделений особого назначения, так как их общевойсковые подразделения не были готовы к дальнейшим действиям. Они пошли путем военного решения проблемы».

Пашинян спросил также, почему вышло так, что в момент нападения наши действия не были соразмерными, возник эффект внезапности, и об этом говорят в соцсетях, и может ли докладчик подтвердить, что повторение в дальнейшем подобной ситуации исключено? Депутат спросил также, нарушен ли армяно-азербайджанский баланс сил, или мы можем говорить, что имеется военный паритет?

Полковник ответил: «Периодическое обострение ситуации на передовой, постоянные попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп – все наше внимание сосредоточено на противодействии этому.

Без средств более глубокой разведки наши возможности были ограничены. Например, на передовую были выведены два танка, в следующую ночь был услышан шум, что танки уходят: постоянно передвижением бронетехники им удалось ввести нас в заблуждение. Только потом, обнаружив бронетехнику, мы перешли к действиям. Сейчас у нас достаточно и разведывательных средств, созданная полная система наблюдения: мы с командного пункта в онлайн-режиме можем наблюдать за ситуацией на передовой, она находится под контролем».

Относительно военного баланса Арустамян сообщил, что еще с 1994 года их вооружение и боевая мощь превосходила нашу, но оценивать только этим, что мы можем быть побеждены в войне, нельзя, так как в военных действиях играют роль и другие факторы, в результате которых их исход может быть иным, а к этому относится боеготовность войск и многое другое.