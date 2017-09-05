Турецкому ученому Танеру Акчаму присуждена премия организации «Мир без геноцида»

Организация «Мир без геноцида» наградила премией «Выдающийся апологет правды» (Outstanding Upstander Award) турецкого профессора истории университета Кларка Танера Акчама за его вклад в сферу верховенства справедливости и закона.

Целью организации «Мир без геноцида» является «защита невинных людей во всем мире, предотвращение геноцидов на почве расизма и предубеждений, последовательная позиция во время судебных процессов над преступниками, и дань памяти тех, чья жизнь и культура были уничтожены путем насилия».

Танер Акчам является первым турецким деятелем культуры, который открыто заговорил о Геноциде армян.

«Мы всегда восхищались вашей смелой и преданной работой, направленной на констатацию факта зверств, совершенных Османской империей против армянского народа. Вы не прекратили говорить об этом геноциде, несмотря на угрозы смерти в ваш адрес со стороны турецких националистов», – сказал исполнительный директор организации «Мир против геноцида» Экен Дж. Кеннеди.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН