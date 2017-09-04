Армения-Дания: домашнее поражение с крупным счетом — видео

Накануне на Республиканском стадионе в Ереване завершился матч отборочного тура Чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Армении и Дании.

Армянская сборная открыла счет на 6-ой минуте после серии стремительных атак и красивого удара Руслана Коряна.

Но победного пыла и мастерства нашим футболистам хватило лишь десять минут.

На 16-ой минуте датчане сравняли счет, гол забил Томас Делейни. На 29-ой же минуте Кристиан Эриксен вывел гостей вперед.

Второй тайм уже шел «под камертон» сборной Дании, и хозяева поля ничего не могли этому противопоставить, а к концу тайма оборона стала критически слабеть, что и отразилось на счете. На 81-ой и 3-ей дополнительной минуте поразив наши ворота, Томас Делейни стал автором хет-трика, обеспечив победу своей команде в выездном матче с крупным счетом – 1:4.