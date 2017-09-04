В ПАСЕ создана проазербайджанская группа

Сегодня в Париже прошло заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в ходе которого было принято решение о создании новой группы свободных демократов, отвергнутой июньской сессией.
Напомним, что в июне Бюро отклонило создание проазербайджанской группы, мотивируя тем, что по состоянию на 1 июня члены этой группы пока еще являются членами других групп. Кроме того, инициаторов обвинили в том, что они скопировали устав группы у либералов. В интервью aravot.am глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян сообщила, что эти недостатки были исправлены, и поэтому Бюро подтвердило создание группы:
«Срок создания группы – сентябрь, а это значит, что у них не будет финансирования на 2018 год. И если нет финансирования, это значит, что в 2018 году они не смогут занять места в разных комиссиях. Эта группа не могла не быть оформлена, поскольку по требованию регламента необходимо наличие воли двадцати человек из шести разных делегаций. Бюро всего лишь принимает решение, принятое двадцатью членами делегаций».