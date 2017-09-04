В ПАСЕ создана проазербайджанская группа

Сегодня в Париже прошло заседание Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в ходе которого было принято решение о создании новой группы свободных демократов, отвергнутой июньской сессией.

Напомним, что в июне Бюро отклонило создание проазербайджанской группы, мотивируя тем, что по состоянию на 1 июня члены этой группы пока еще являются членами других групп. Кроме того, инициаторов обвинили в том, что они скопировали устав группы у либералов. В интервью aravot.am глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян сообщила, что эти недостатки были исправлены, и поэтому Бюро подтвердило создание группы: