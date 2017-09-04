Тепло «холодной войны»

После избрания Дональда Трампа президентом звучали мнения о возможном улучшении в американо-российских отношениях. Во всяком случае, так чувствовалось из выступлений и настроений нового президента США. Но в политике не всегда слово сочетается с делом. В отличие от Трампа, предыдущие президенты США не произносили теплых слов в адрес России и ее президента, но отношения между США и Россией не были настолько обостренными, как сейчас, в данный момент.

Некоторые политики придерживаются мнения, что Трамп ведет с Россией многосторонние и многозначительные игры, другие считают, что отношения США-РФ обостряются независимо от желаний Трампа, более того, вопреки Трампу. А некоторые считают, что отношения между США и Россией (СССР) были обостренными до такой степени еще в советские годы, да и то не всегда. Какое развитие и продолжение получат отношения США и России, сказать трудно, но то, что неожиданного и внезапного смягчения не ожидается – вне всяких сомнений. Более того, предстоящие в будущем обострения более ожидаемы и более логичны.

Последующее развитие отношений этих двоих волнует не только нас, но и весь мир. Но нас – больше, потому что взаимоотношение этих двух держав непосредственно отражаются на нашей экономике. А также на Карабахском конфликте. И неслучайно, что именно в Армении приняты эпитеты и клички «западник», «русофил», и по положению на данный момент более активны западники, и, в частности, активны в нашем информационном пространстве, тогда как русофилы притаились и редко открыто и громко высказывают свои политические мнения и точки зрения. Но в том, что они есть и количественно достаточно внушительны, мы убедились после последних парламентских выборов в Армении.

Факт то, что в нашем действующем парламенте русофилы составляют абсолютное большинство. При очень большом желании можно было бы считать прозападным блок «Елк», но если некоторые политологи при очень большом желании причислят к западникам Пашиняна, Марукяна и Арама Завеновича Саргсяна, то даже при очень большом желании невозможно считать западником Сасуна Микаеляна.

Вместе с этим, они, по сравнению с входящими в состав парламента другими силами – РПА, АРФД и «Процветающей Арменией», западники, точнее – не западники, а – не русофилы. Что касается русофилов, то их русофильство мы всего лишь предполагаем, потому что они, как мы уже сказали, не афишируют свое русофильство. Не афишируют, потому что сегодня, в данный момент, у нас русофильство не особо поощряется. В плане русофильства сегодня не слышен даже голос Арташеса Гегамяна, а в последнее время даже Зорий Балаян не пишет писем Русскому царю.

Конечно, вы можете сказать, что я много спекулирую и злоупотребляю темой западничества и русофильства, особенно сегодня, в данный момент, когда для многих не ясно самое главное: является ли сам Дональд Трамп западником или русофилом? Это, конечно, шутка. Но не надо забывать, что в каждой шутке есть доля правды. Особенно в этой шутке. В шутку и всерьез говорят и о других вещах. И вообще, народный фольклор в современной армянской политологии занимает очень большое место. Тем более, в фарватере западничества и русофильства.

Фольклор фольклором, но и в политическом фольклоре мы встречаемся с серьезными и правдоподобными мыслями. Например, часто высказывается мысль, что кто бы ни стал президентом США, он все равно не смог бы изменить политический курс этой страны. Трамп – типичный и отличный пример этого. Примерно то же самое можно сказать и относительно России. Но народный фольклор говорит о России и Путине и иные вещи.

Народный фольклор повествует, что Путин ностальгирует по Советскому Союзу и лелеет тайную мечту о восстановлении социализма – сначала в России, а затем – в бывших республиках Советского Союза. Вот этому не верьте! Путин может мечтать об СНГ, ЕАЭС и подобных вещах, но никогда о социализме.

И вообще, невозможно, чтобы капиталист мечтал о социализме. А то, что Путин – капиталист и имеет собственность – мы предполагаем. Мы предполагаем также, что он может быть миллионером. Как минимум. Пусть это будет и нашим взносом в народно-политический фольклор.

Что касается нынешних отношений между США и Россией и их дальнейшего развития, это, конечно, вполне серьезный вопрос и непосредственно касается всех стран мира.

К сожалению.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

02.09.2017г