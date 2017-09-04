Состоялась церемония открытия второго капитально отремонтированного корпуса МЧС

Президент Армении Серж Саргсян сегодня в МЧС принял участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню работника чрезвычайных ситуаций.

Приветствуя спасателей и поздравив их с праздником, глава государства в связи с Днём работника чрезвычайных ситуаций и за проявленную при исполнении служебных обязанностей храбрость, а также высокую профессиональную подготовку и преданность, продемонстрированные в работах по тушению пожаров на территории Армении, вручил государственные награды сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям и лицам, принимавшим активное участие в работах по тушению пожаров.

После церемонии награждения состоялся торжественный парад. В рамках Дня работника чрезвычайных ситуаций сегодня в присутствии президента, участвующих в праздничном мероприятии членов СНБ РА, министров охраны природы, сельского хозяйства, приглашённых на праздник иностранных дипломатов на территории МЧС открыт и освящён посвящённый спасателям хачкар-памятник. Он посвящён погибшим в ходе боевых действий и при исполнении служебных обязанностей спасателям.

Президент С. Саргсян присутствовал на церемонии открытия второго капитально отремонтированного корпуса МЧС. Президент совершил экскурсию по зданию, ознакомился с созданными рабочими условиями и деятельностью расположенных в здании служб.

В новом корпусе действуют Гидрометеорологическая служба МЧС, Инспекция пожарной и технической безопасности, Национальный центр технической безопасности, Агентство государственных резервов, Центр медицины катастроф и поликлиника, а также Психологическая служба.

Ранее пресс-служба главы государства также обнародовала поздравительное послание президента Сержа Саргсяна по случаю Дня работника чрезвычайных ситуаций

«Уважаемые служащие и ветераны чрезвычайных ситуаций,

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника чрезвычайных ситуаций.

На территории нашей страны вам доверена важнейшая сфера: по возможности предотвращать природные и техногенные катастрофы, а в случае, если они происходят, бороться с ними, управлять, смягчать и ликвидировать их последствия. Большая роль отведена также Службе спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям, в частности, Национальному центру кризисного управления.

Министерство по чрезвычайным ситуациям – сравнительно новая структура, которая объединила ряд новосозданных и существовавших прежде служб. МЧС доверена довольно широкая сфера деятельности. Тем не менее, работники МЧС достойно выполняют свою миссию.

В плане развития спасательных и других сил оперативного реагирования необходимо осуществлять работу в направлении обеспечения безопасности особых и важнейших объектов. Эти работы МЧС в одиночку выполнить не может, следовательно, необходимо внедрить новые механизмы эффективного сопоставления действий других государственных структур и служб.

Чрезвычайные ситуации не признают государственных границ, следовательно, для того, чтобы им противостоять необходимо обеспечить стабильные и партнёрские связи на международном и региональном уровнях. Приветствую участие МЧС в совместных программах и мероприятиях, которые проводятся в рамках соответствующих международных структур. Также считаю важным участие армянских специалистов сферы чрезвычайных ситуаций в действиях по ликвидации последствий катастроф в регионе.

Для правильной организации работ в чрезвычайных ситуациях необходимо также учитывать природные особенности нашей страны. В этом смысле одним из важнейших дел должны быть продолжающиеся реформы системы службы сейсмической защиты, должны проводиться серьёзнейшие работы в области управления оползневыми катастрофами.

В чрезвычайных ситуациях последнего периода МЧС сыграло важнейшую роль в деле организации и координации мероприятий по реагированию на разгоревшиеся пожары. Очень важным было то обстоятельство, что для противодействия этим вызовам были оперативно сопоставлены имевшиеся в нашем распоряжении государственные и даже частные инструменты. Этот уровень служебной деятельности свидетельствует не только о профессиональной и функциональной готовности МЧС, но и о высоких духовно-нравственных качествах.

Вновь поздравляю вас, уважаемые работники чрезвычайных ситуаций, с профессиональным праздником. Желаю всем вам доброго здоровья, успехов и новых достижений во имя безопасности и прогресса Республики Армения и нашего народа».