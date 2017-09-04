В Армении осуществляются радикальные шаги по развитию баскетбола

Вице-президент Федерации баскетбола Армении Ваагн Арутюнян заявил, что соревнования чемпионат Армении до 16 лет пройдут в октябре по круговой системе, в которых примут участие 12 команд из Еревана и регионов.

«Планируется проводить регулярный чемпионат Армении среди юниоров. В настоящее время ведутся работы для проведения чемпионата на высоком уровне. Окончательный список участников будет опубликован на следующей неделе. В течение почти семи месяцев 12 команд будут соревноваться в два круга за звание чемпиона, сыграв дома и в гостях. Такая система позволит юниорам иметь игровую практику круглый год и добиваться прогресса. Все расходы по чемпионату берет на себя Федерация баскетбола вместе со своими партнерами. Это будет довольно дорогостоящий чемпионат, но только таким образом станет возможно развивать местный баскетбол.

Количество игр также увеличится также и в первенстве среди четырнадцатилетних. Сначала будет проведен чемпионат в Ереване, в котором команды, занявшие первые шесть мест, примут участие в чемпионате Армении и к ним присоединятся шесть команд из регионов. На этом этапе эти 12 команд два раза в год будут встречаться в Ереване, и в два круга соревноваться за медали. Этому чемпионату содействие окажет и ФИБА Европы. В настоящее время мы также разрабатываем варианты для других возрастных групп. Скоро станет ясным и порядок проведения соревнований среди взрослых команд и количество участников», – сообщил пресс-службе Федерации баскетбола Армении Ваагн Арутюнян.

АШОТ АКОБЯН



Газета «Аравот»

02.09.2017г