В Москве у посольства Мьянмы задержаны 17 человек — уроженцев Северного Кавказа

В Москве у посольства Мьянмы задержаны 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Среди задержанных 15 мужчин и 2 женщины. Все они уроженцы Северного Кавказа, утверждает агентство. Причину задержания источник ТАСС не назвал, отметив при этом, что у посольства Мьянмы в настоящее время остаются еще около 25 человек. Об этом передает Радио Свобода.

Накануне в центре Москвы прошла несогласованная акция мусульман, в ней участвовали сотни человек. Они протестовали против преследования этнической группы рохинджа в Мьянме, скандируя «Аллаху акбар». Полиция в происходящее не вмешивалась. Протестующие разошлись только после того, как их к этому призвал неназванный представитель руководства Чечни.

В понедельник акция в поддержку мусульман-рохинджа прошла в Грозном. Власти Чечни утверждают, что в митинге участвовали более миллиона человек. Однако по данным издания «Кавказ.Реалии» (проект Радио Свобода), на акции собрались не более 150 тысяч жителей республики.

В Мьянме, большинство жителей которой буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Десятки тысяч представителей рохинджа в последнее время были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек.