Давид Тоноян: в лице МЧС народ Армении видит надежную структуру, которая всегда рядом в сложные моменты

В комплексных национальных действиях, направленных на снижение стихийных рисков, приоритетными являются модернизация и переоснащение спасательной службы Армении.

Об этом заявил сегодня в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня работника службы чрезвычайных ситуаций глава МЧС Армении Давид Тоноян.

«В лице системы МЧС народ видит постоянно развивающуюся гуманитарную структуру, которая всегда находится рядом в сложные моменты, а это является весьма большой ответственностью. Долг каждого из нас – защищать население, материальные и природные богатства нашей страны не только от стихийных бедствий, но и от антропогенных опасностей», – отметил министр.

По словам Д. Тонояна, преданные спасатели МЧС за последний месяц достойно боролись сразу против нескольких крупных пожаров, вспыхнувших на различных территориях республики, в то же время оказав поддержку Грузии в борьбе с лесными пожарами в Боржомском ущелье.

В связи с оказанной армянским спасателям поддержкой глава МЧС Армении выразил благодарность международным спасательным силам.

«Выражаем всем благодарность за оказанную Армении бескорыстную помощь», – отметил Д. Тоноян.