Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:05 | Сентябрь 4 2017
18:05 | Сентябрь 4 2017

Делегация МО Армении примет участие в учениях «Боевое товарищество-2017» в России

Делегация МО Армении примет участие в учениях «Боевое товарищество-2017» в России

Рабочая группа, возглавляемая начальником войск ПВО ВС Армении, полковником Арменом Варданяном, с 4-го по 6 сентября примет участие в проводимых в России — Москве и Астрахани — очередном заседании Комитета ПВО при Совете министров обороны стран СНГ и в совместных учениях по боевой стрельбе «Боевое товарищество-2017».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Согласно сообщению, 7 сентября в Астрахани на заключительном этапе совместных учений «Боевое товарищество-2017» примет участие делегация, возглавляемая начальником Генштаба ВС Армении Мовсесом Акобяном.

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Рубрики: Военные, Международные

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