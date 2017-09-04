Педро Аграмунт подал жалобу в комитет СЕ на «незаконность» резолюции о его отставке

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал заявление в Арбитражный комитет Совета Европы о незаконности резолюции ПАСЕ, которая открыла путь к устранению его с поста президента организации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Европейская правда.

«Интересно, что этот орган не имеет полномочий проводить ревизию резолюций ПАСЕ, но очевидно цель в другом – дальнейшее возмущение в Совете Европы, которое выгодно сейчас России», — написал Арьев.

Глава украинской делегации в ПАСЕ напомнил, что Россия отказалась платить взносы в организацию, «чем в очередной раз доказала, что не собирается выполнять не только ценностные, но и технические обязательства».

Напомним, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о внесении изменений в свой регламент, позволив сместить с поста президента Педро Аграмунта.

Аграмунт заявляет, что будет защищаться, потому что процедуры в ПАСЕ по его отставке «незаконны».

Голосование за отставку Аграмунта ожидается на следующей сессии ПАСЕ, которая начинается 9 октября 2017 года.

Инициатива по устранению Аграмунта с должности появилась после информации о его визите в Сирию в составе российской делегации.