Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:17 | Сентябрь 4 2017
16:17 | Сентябрь 4 2017

Близ села Бюракан вспыхнул пожар, сгорело около 20 гектаров растительного и лесного покрова

Близ села Бюракан вспыхнул пожар, сгорело около 20 гектаров растительного и лесного покрова

В марзе Арагацотн Армении близ села Бюракан 3 сентября, около 15:26 по ереванскому времени, вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, на место происшествия выехали два боевых расчета и группа реагирования на чрезвычайные ситуации.

Согласно информации, в пожарно-спасательных работах участвовали 66 пожарников, 10 сотрудников лесных хозяйств и 25 сотрудников Полиции РА, а также жители из близлежащих сел.

По предварительным данным сгорело около 20 гектаров растительного и лесного покрова.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Происшествия

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда