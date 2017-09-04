Близ села Бюракан вспыхнул пожар, сгорело около 20 гектаров растительного и лесного покрова

В марзе Арагацотн Армении близ села Бюракан 3 сентября, около 15:26 по ереванскому времени, вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, на место происшествия выехали два боевых расчета и группа реагирования на чрезвычайные ситуации.

Согласно информации, в пожарно-спасательных работах участвовали 66 пожарников, 10 сотрудников лесных хозяйств и 25 сотрудников Полиции РА, а также жители из близлежащих сел.

По предварительным данным сгорело около 20 гектаров растительного и лесного покрова.