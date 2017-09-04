«Мы независимая страна, мы сами можем решать, в чем участвовать, а в чем нет»: Грант Маргарян – о военных учениях НАТО: видео

Сегодня АРФД организовала конференцию, посвященную 26-й годовщине провозглашения Республики Арцах. Перед началом конференции представитель Бюро АРФД Грант Маргарян, комментируя в беседе с журналистами, почему Армения в последний момент решила отменить свое участие в многонациональных военных учениях в Грузии, и могут ли из-за этого в дальнейшем у Армении возникнуть проблемы с безопасностью, ответил, что он так не думает:

«Я считаю, что Армения, в конце концов, находится в каком-то военно-политическом лагере, и каждая страна находится в таком состоянии. Правда, мы не пытаемся рвать [отношения] и противостоять другим лагерям, но, в конце концов, такое положение требует от нас соответствующего поведения. Мы независимая страна, мы сами можем решать, в чем участвовать, а в чем нет».

На вопрос, разве участие аннулируют в последний момент, Грант Маргарян ответил так: «Это можно делать даже в последний момент». На вопрос, было ли это нашим собственным решением, Маргарян ответил, что, скорее всего, да. «Вы можете даже иметь принятое решение в течение нескольких месяцев, и по каким-то политическим причинам проявить [иную позицию] в последний момент», – подчеркнул он. В ответ на наш вопрос, что мы выиграли, отказавшись в последний момент от участия, Грант Маргарян ответил, что мы во всем поступаем так, как исходит из наших государственных интересов.