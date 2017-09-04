Новая автодорога, связывающая Армению с Арцахом – путь для продвижения вперед

Интервью «Аравот» с советником президента Арцаха Тиграном Абраамяном

– Сегодня состоялось официальное открытие автодороги Варденис-Мартакерт, в церемонии участвовали также президенты Армении и Арцаха. Какое значение имеет эта дорога для Арцаха?

– Вторая автомагистраль, связывающая Армению с Арцахом, решила сразу несколько важных задач — от активизации жизни в Шаумянском и Мартакертском районах до вопросов, связанных с обеспечением и укреплением безопасности. Эта дорога открыла большие перспективы особенно с точки зрения развития считающейся для Арцаха перспективной сферы туризма, и первые результаты в этом году уже заметны. Эта сфера резко пошла вперед, создав предпосылки для дальнейшего роста: было осуществлено много проектов по развитию инфраструктуры, некоторые еще находятся в процессе. В ближайшее время будут созданы новые инфраструктуры близ новой автодороги, и это даст возможность предоставлять высококачественные услуги, Если попытаться коротко сформулировать, то это во всех смыслах путь для продвижения вперед.

– Есть ли проекты, которые в какой-то мере будут способствовать снятию блокады Арцаха и если да, то когда именно они начнут осуществляться?

– Я бы не сказал, что мы преодолели все трудности, появившиеся в результате блокады Арцаха, однако мы предприняли действенные шаги для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Начиная с продовольственной безопасности до энергетической самодостаточности, несомненно, экономические показатели тоже говорят сами за себя.

– Согласно официальной статистике, а также по заверению очевидцев, в Арцахе есть экономическая активность. В чем секрет, подталкивающий Арцах к прогрессу?

– Согласно данным за первое полугодие 2017 года, опубликованным Национальной статистической службой республики, показатель экономической активности составляет 15%, есть рост в сфере промышлености, строительства, туризма, сервиса и так далее. Когда мы говорим о значении укрепления безопасности Арцаха , то необходимо иметь в виду, что экономическое развитие является одним из важных составляющих для обеспечения безопасности и прямо связано с усилиями, прилагаемыми в сфере становления армии.

У нас нет альтернативы: необходимо все время работать, с учетом нынешних геополитических условий, и мы, на мой взгляд, движемся по правильному пути.

– Международные страсти вокруг карабахского урегулирования опять накаляются. На Ваш взгляд, какую цель преследовал уходящий со своего поста американский сопредседатель Ричард Хогланд, когда напоминал Мадридские принципы в тот же день, когда встречались Серж Саргсян и Владимир Путин.

– Во-первых, я не думаю, что на международной арене вокруг карабахского конфликта страсти накаляются. В международной практике принято, когда дипломат перед тем, как уйти с поста пытается подвести итоги сделанной работы. Все это как-то неожиданно стало поводом для бурных обсуждений, особенно в социальных сетях, однако тема очень быстро закрылась. Так что, данное заявление я бы не связывал со встречей президентов Армении и России.

– В ближайшее время состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Будет ли она очередной, есть ли предпосылки для того, чтобы обеспечить возобновление переговорного процесса?

– По правде говоря, я не очень уж оптимистично настроен по поводу возобновления переговорного процесса, по крайней мере, каких-то предпосылок для реанимации процесса не заметно. На данном этапе политика Азербайджана вообще неопределенна, непредсказуема.

– А какая ситуация сейчас на передовой?

– В последние два месяца резкой активизации на линии передовой не замечается, активны только снайперы, которые на разных участках передовой время от времени пытаются обострить ситуацию, однако армия обороны предпринимает оперативные действия по «погашению огня».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

01.09.2017г