Депутаты парламента Артак Саргсян и Аркадий Амбарцумян будут наказаны

Члены комиссии Национального Собрания Армении по вопросам европейской интеграции из фракции РПА Артак Саргсян («Артак Сасовский») и Аркадий Амбарцумян («Аркадик Державский») будут наказаны из-за регулярного отсутствия без уважительной причины и неучастие в работе комиссии. Об этом сегодня на заседании комиссии заявила председатель комиссии Наира Зограбян. Соответствующий протокол будет направлен спикеру парламента.

Комиссия дала положительное заключение и предложит Совету Национального собрания РА включить в повестку ближайших дней вопрос о ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Международным центром развития миграционной политики (МЦРМП) о статусе МЦРМП в Республике Армения.

В рамках данного законопроекта Международному центру развития миграционной политики, который работает в Армении уже два года, будет предоставлен дипломатический статус, учитывая серьезные миграционные потоки, тем более, что в ноябре Армения подпишет новое соглашение с ЕС, и нагрузка на этот центр возрастет.