«Мы приняли участие в предыдущих учениях, Азербайджан не участвовал, и что изменилось в жизни Азербайджана?»: Артак Закарян

Сегодня заместитель министра обороны Артак Закарян заверил журналистов, что Армения не подтверждала своего участия в проводимых в Грузии военных учениях. Почему Армения была включена в список участников, Артак Закарян не знает. Он указал, что это было запланировано, но участие подтверждено не было, и в планирование были внесены некоторые изменения. «Официально не объявлялось, что мы будем участвовать, и сейчас мы говорим, что не примем участия». На замечание, почему мы от Грузии узнаем об этом, и представитель министерства обороны Грузии сообщает, что, к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались принять участие, Артак Закарян в ответ сказал, что никто не сообщал нашей общественности об участии в учениях, чтобы потом оповещать, мол, нет, мы будем участвовать: «Не ищите в этом ничего необычного, это повседневные будни в деятельности вооруженных сил».

На вопрос, может быть, проблема в том, что мы не хотим находиться на одной площадке с Азербайджаном, Артак Закарян ответил: «Нам теперь заниматься предположениями?». Заместитель министра сказал, что после уточнений в соответствующих звеньях минобороны он прокомментирует, почему в Грузии прозвучало подобное высказывание, и Грузия выступит с пояснениями. На вопрос, имели ли для нас важность эти военные учения, Артак Закарян ответил: «Вопрос не в важности или неважности, в любое долгосрочное планирование вносятся определенные изменения, обусловленные ситуацией, в зависимости от приоритетов, стоящих перед вооруженными силами».

На вопрос, не имело ли место вмешательство ОДКБ, Артак Закарян заверил, что какого-либо вмешательства не было. В ответ на наше замечание, что, по словам Гранта Маргаряна, мы входим в другой военно-политический лагерь, и причина в этом, что мы не участвуем, Артак Закарян ответил вопросом: «А для вас это новость, что мы находимся в системе ОДКБ с 92-го года?».

Однако Артак Закарян отрицает, что этому препятствует ОДКБ. «Никаких препятствий нет. НАТО наш партнер, мы являемся полноправным членом ОДКБ, и самый важный защитный зонт в вопросе нашей безопасности мы видим в системе ОДКБ. Все остальные вопросы нашего сотрудничества вы всегда хотите разделять на черное и белое. Ничего подобного нет».

То, что Азербайджан участвует в учениях, а мы нет, по словам Артака Закаряна, ни о чем не говорит. «Мы участвовали в прежних учениях, а Азербайджан не участвовал, и что изменилось в жизни Азербайджана, или что изменилось в нашей жизни? Ничего не изменилось, не так ли?». По словам Закаряна, вопрос авторитета Армении определяется не этим. Журналисты поинтересовались, теряет ли Армения из-за неучастия в учениях, он ответил: «Армения ничего не теряет, не участвуя, если бы что-то теряла, это означало бы, что имели бы место другие подходы».