«Не все президенты США доходили до конца срока»: Мария Захарова угрожает Трампу? — видео

Не все американские президенты пробыли на посту до истечения срока полномочий, заявили в МИД РФ, комментируя решение Вашингтона остановить работу трех российских дипломатических объектов в США. Как передает Европейская правда, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Не все, вообще, американские президенты доходили до конца своего срока. Об этом, кстати, неплохо было бы помнить в сегодняшних исторических реалиях. О том, с каким государством мы имеем дело», — сказала Захарова.

Российская дипломат заявила, что Россия много лет идеализировала США, тогда как «надо прагматично смотреть на то, что есть в реальности, а не придумывать себе некий иллюзорный мир».

Захарова уточнила, что говорит не об импичменте президента США, а о том, «как построено государство и как борьба кланов в разные исторические моменты приводила к разным политическим результатам».

Напомним, по требованию Вашингтона в США прекратили работу генеральное консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Этот шаг был сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Все три учреждения перешли под контроль США после того, как американские власти провели в них осмотр. Россия обвинила Соединенные Штаты в захвате своих дипломатических учреждений.