Молодые аналитики руководствуются интересами государственности

Вчера на втором съезде общественной организации «Армянский центр молодых аналитиков» (АЦМА) обсуждался ряд вопросов, связанных с расширением деятельности организации. Были представлены и приняты основополагающие документы, декларация и стратегия, новый устав и внутренний регламент организации.

Центр публикует суждения молодых аналитиков в виде аналитических материалов, как для армянской, так и для зарубежной аудитории.

Заместитель председателя АЦМА по внешним связям Армине Мурадян в беседе с Aravot.am сказала: «Так как наша цель – материализация имеющегося в обществе интеллектуального потенциала, и распространение мыслей молодых специалистов, мы опираемся на несколько идей, в числе которых приоритетной является арменоцентризм. То есть, мы руководствуемся интересами нашей государственности. Это не следует путать с интересами власти. Мы убеждены, что общественное и государственное не должны противоречить друг другу. А в случае противоречия мы предпочтение отдаем государственным интересам, что приоритетно и очень важно».