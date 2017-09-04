Ангела Меркель признана победителем в решающих теледебатах с Мартином Шульцем

Deutsche Welle. Победу в телевизионных дебатах между ключевыми претендентами на пост канцлера Германии, которые прошли вечером в воскресенье, 3 сентября, одержала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провел институт социологических исследований Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

По данным исследования, действующий глава правительства и блока ХДС/ХСС набрала 55 процентов голосов респондентов. У ее ключевого конкурента на выборах в бундестаг, кандидата от социал-демократов Мартина Шульца (Martin Schulz) — 35 процентов.

Языком цифр

По мнению участников опроса Infratest dimap, Меркель держалась увереннее своего соперника во время обсуждения целого ряда тем. Так, 44 процента отдали предпочтение канцлеру ФРГ в вопросе миграционной политики и беженцев, в то время как Шульца поддержали 39 процентов респондентов.

Высказывания Меркель по вопросам внешнеполитической повестки Берлина более убедительными счел 61 процент проголосовавших. Предпочтение ее сопернику отдали 30 процентов участников исследования.

Что касается обсуждения ситуации на рынке труда, то тут зрители также присудили победу канцлеру ФРГ (45 против 40 процентов голосов).

Россию во время дебатов не обсуждали

В рамках теледебатов, продолжавшихся чуть более полутора часов, политики успели обсудить ряд ключевых тем, наиболее интересующих немецкое общество. Речь шла о беженцах и миграционной политике, причем канцлер защищала свои решения, принятые в 2015 году, а Шульц обвинил Меркель в том, что она в недостаточной степени привлекла к сотрудничеству в решении этой проблемы европейские страны.

Кроме того, речь шла о месте и роли ислама в Германии, об отношениях с Турцией и перспективах Анкары на вступление в ЕС, а также о политике США и Дональде Трампе.

Отношения с Москвой, аннексия Россией Крыма и конфликт на востоке Украины не обсуждались. Лишь в одном вопросе позиции федерального канцлера и главы социал-демократов были едины: они резко осудили планы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) занять пост в совете директоров российского концерна «Роснефть». По мнению Ангелы Меркель, эти действия экс-канцлера подрывают «санкции, которые ввел Европейский Союз».

Фото — Deutsche Welle