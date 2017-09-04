Артур Петросян: «В матче с Данией мы выйдем на поле, нацелившись на победу»

«Завтра мы войдем на поле с намерением победить. После болезненного и тяжелого поражения от команды Румынии команда психологически полностью восстановилась. ​​ Что касается избранной тактики в завтрашнем матче с Данией, в данный момент я не могу ничего сказать на сто процентов. Все будет зависеть от физического и функционального состояния игроков, насколько быстро они восстановятся», – сказал главный тренер сборной Армении Артур Петросян во время вчерашней пресс-конференции перед игрой отборочной тура чемпионата мира по футболу со сборной Дании.

На вопрос, какие у него планы относительно будущего сборной, Артур Петросян ответил: «Как вы знаете, мой контракт до октября. Это было мое желание. Президент ФФА Рубен Айрапетян предложил мне трехлетний контракт. Но я не знал, как сложится моя работа с командой. У нас еще есть время встретиться и поговорить с президентом федерации. Если все получится, то будет [контракт] и на последующие два года. Мои планы связаны с отборочным туром в следующие два года. Что касается футбола, я хотел бы, чтобы мы были настолько сильны, что в последние минуты не пропускали болезненных голов. В первую очередь это связано с психологией, а во вторую, с качеством. Надеюсь, мы достигнем этой цели».