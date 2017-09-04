Гоcударственный джаз-оркестр Армении проведет концертный тур по городам России

Джазовое агентство «Эссе» представляет

Концертный тур по городам России

Гоcударственный джаз-оркестр Армении п\у Заслуженного деятеля искусств Армении композитора Армена Уснцуца

Гастроли приурочены к межгосударственной программе «Дни культуры Республики Армения в России» и осуществляются при поддержке Министерства культуры Республики Армения и организации «Armenian Jazz Highlights» (Россия)

Гоcударственный джаз-оркестр Армении – это настоящая легенда советского джаза. Основанный в 1938 году по указу Правительства Армении, оркестр возглавил композитор и виолончелист Артемий Айвазян. В том же году оркестр успешно выступил в Москве.

С 1956 года оркестром стал руководить Константин Орбелян, который за 40 лет беспрерывной работы в качестве художественного руководителя оркестра сделал его одним из лучших в СССР. Именно этот оркестр первым представил советский оркестровый джаз в США, где совершил продолжительный тур по городам. Долгие годы он был самым популярным в советской стране. Именно в этом оркестре начинали свою карьеру Лариса Долина, работала Алла Пугачева и, конечно, «Элла из Еревана», как ее называли критики и журналисты, «лучший джазовый голос Советского Союза» Татевик Оганесян.

В трудные для Армении годы активность оркестра резко снизилась. Но в 1997 году оркестр вновь ожил благодаря активной деятельности композитора и пианиста Армена Мартиросяна. За годы его руководства оркестр несколько раз выезжал в США, Канаду и Россию с разовыми выступлениями. А в 2011 г. оркестр возглавил Заслуженный деятель искусств Армении, саксофонист и композитор Армен Уснунц и в жизни оркестра начался новый активный творческий этап. Заметно омолодился состав, создались новые многочисленные тематические программы, выступления стали регулярными.

И вот после долгого перерыва оркестр вновь отправляется в тур по России, в ходе которого выступит в 4 городах:

— СОЧИ — 13 СЕНТЯБРЯ – ЛЕТНИЙ ТЕАТР ПАРКА им. ФРУНЗЕ

— КРАСНОДАР – 15 СЕНТЯБРЯ – ФИЛАРМОНИЯ им.ПОНОМАРЕНКО

— РОСТОВ – 17 СЕНТЯБРЯ — РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. ГОРЬКОГО, где примет участие в XIV Международном джазовом фестивале

— МОСКВА – 19 СЕНТЯБРЯ – МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ

Программа подготовленная оркестром специально для этого тура, составленна из наиболее ярких джазовых стандартов корифеев джаза — Дюка Эллингтона, Куинси Джонса, Боба Минцера и других. Вторая часть программы представит классику армянской эстрады – песни Константина Орбеляна и Арно Бабаджаняна, а также народные армянские мелодии в авторской джазовой обработке участников оркестра.

В концерте принимает участие один из лучших дудукистов сегодняшней армянской сцены Дживан Гаспарян-мл., внук мега-звезды музыки в стиле world Дживана Гаспаряна. Выступит с оркестром и лучший джазовый пианист Армении и оригинальный певец Ваагн Айрапетян. Уникальный исполнитель на губной гармонике Артак Нерсисян украсит выступление оркестра своими зажигательными номерами.

Российским поклонникам джаза представляется уникальная возможность познакомиться с современным армянским джазом.

Пресс-релиз