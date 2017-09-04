Роскомнадзор требует удалить публикацию о «Робсоне»: Союз инфрмированных граждан

1 сентября, НПО «Союз информированных граждан» получила письмо из Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («Роскомнадзор»).

В письме государственный орган РФ требует от СИГ удалить с сайта ArmRus.info статью об аресте в Чехии члена армянского инвестиционного клуба Рубена Татуляна (в криминальном мире более известного как «Робсон»). Роскомнадзор в письме, написанном на английском языке и со множеством ошибок, обосновывает требование-просьбу положениями Федерального закона РФ «О персональных данных».

В связи с чем СИГ считает должным указать на то обстоятельство, что ArmRus.infо действовал в соответствии с законодательством Республики Армения и международными нормами и не нарушал права Рубена Татуляна на неприкосновенность частной жизни. Деятельность сайта является законной в соответствии со статьей 8 Закона Республики Армения «О защите персональных данных» и статьей 7 Закона Республики Армения «О средствах массовой информации».

«Союз информированных граждан» не будет выполнять требование Роскомнадзора, основывающееся на российское законодательство, поскольку СИГ действовал в рамках законодательства Армении, а российское законодательство не действует на территории Армении.

Более того, сайты ArmRus.info и SUT.am, действующие в команде СИГ, теперь с еще большей заинтересованностью будут изучать то, как представитель криминального мира получил дипломатический паспорт РА и оказался в «клубе инвесторов».

Союз информированных граждан