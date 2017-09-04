Совбез ООН собирается в связи с последним ядерным испытанием в КНДР

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник в связи с последним ядерным испытанием в Северной Корее. Заседание будет проведено по инициативе США, Японии, Великобритании, Франции и Южной Кореи. Об этом сообщила в воскресенье Миссия США при ООН, передает Голос Америки.

Ранее в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что проведенное Северной Кореей ядерное испытание оказывает «крайне дестабилизирующее воздействие на региональную безопасность», и призвал руководство КНДР прекратить подобные действия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Антониу Гутерриша.

«Этот акт – очередное серьезное нарушение международных обязательств КНДР, которое подрывает международные усилия по нераспространению и разоружению. Этот акт также оказывает крайне дестабилизирующее воздействие на региональную безопасность», – заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.