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10:43 | Сентябрь 4 2017

Совбез ООН собирается в связи с последним ядерным испытанием в КНДР

Совбез ООН собирается в связи с последним ядерным испытанием в КНДР

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник в связи с последним ядерным испытанием в Северной Корее. Заседание будет проведено по инициативе США, Японии, Великобритании, Франции и Южной Кореи. Об этом сообщила в воскресенье Миссия США при ООН, передает Голос Америки.

Ранее в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что проведенное Северной Кореей ядерное испытание оказывает «крайне дестабилизирующее воздействие на региональную безопасность», и призвал руководство КНДР прекратить подобные действия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Антониу Гутерриша.

«Этот акт – очередное серьезное нарушение международных обязательств КНДР, которое подрывает международные усилия по нераспространению и разоружению. Этот акт также оказывает крайне дестабилизирующее воздействие на региональную безопасность», – заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.

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Рубрики: Международные

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