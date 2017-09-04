Обыск унизителен для адвоката

По словам адвокатов, содержимое их сумки не должно быть доступным

На днях в СМИ со стороны ряда адвокатов было распространено заявление о том, что они объявляют забастовку и 13 сентября не собираются участвовать в судебных заседаниях: в этот день должно состояться заседание по селу «Сасна црер». Инициаторами являются защитники «Сасна црер», которые подобным шагом заявляют, как они сами говорят, о незаконных действиях по отношению к ним, в частности, в судах перед началом заседаний их незаконно обыскивают. Уже больше двух месяцев, как по судебным делам «Сасна црер» и «делу Сефиляна» некоторые адвокаты не являются в суд, поскольку, от них требуют показать содержимое сумки.

«Забастовка преследует цель положить конец незаконным обыскам по отношению к нам, таким образом, они ограничивают нас и нарушают наши права, поэтому мы отказываемся от участия в заседаниях»,- в беседе с «Аравот» отметила одна из защитников «Сасна црер» Айарпи Саргсян. По ее словам в суде обыск может быть только внешним: «Они не имеют права обыскивать наши сумки, мы адвокаты, и у нас есть адвокатская тайна, при открытии сумки там может быть предмет, который может сделать общедоступным то, что должно быть конфиденциальным».

По совам адвоката, должно быть сканирующее оборудование, которое выявит наличие запрещенного предмета в сумке, при этом, списка запрещенных предметов законом не предусмотрено. Судебный департамент РА планирует приобрести их в 2018 году.

Адвокат Гриша Баласанян, один из защитников «Сасна црер» в беседе с «Аравот» отметил, что обыск в суде унизителен для адвоката: «Естественно, мы не можем позволить это. Раньше никогда мы не сталкивались с подобными проблемами, хотя тогда тоже не было специального оборудования. Все началось с громких судебных процессов – дело Сефиляна, дело Сасна црер… Это произвол, поскольку, не имея списка запрещенных предметов, они сами могут решать, что запрещено, а что нет. На мой взгляд, это не правомерно, необходимо внести ясность. Решение должно быть нас уровне закона, должен быть список предметов, запрещенных для внесения в зал суда. В этом случае адвокат не станет приносить с собой запрещенные предметы. А так, металлическую часть ручки или блокнота могут посчитать запрещенным предметом… А при наличии сканирующего оборудования адвокат не будет вынужден открывать сумку… Кстати, когда судья входит в зал заседаний, его не обыскивают, но возможно, он тоже, как и я, представляет опасность, почему для него делают исключение? Ведь для всех нас зал суда является местом работы».

Число адвокатов, участвующих в забастовке изначально приближалось к ста, а сейчас их более двухсот.

Луиза СУКИАСЯН

Газета «Аравот»

01.09.2017г