Баку гарантировал безопасность участников конференции, в том числе Армена Ашотяна и Мане Тандилян

Как мы уже сообщали, 22 сентября руководитель армянской делегации ПА «Евронест» Армен Ашотян и член делегации Мане Тандилян примут участие в организованной комиссией по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу сессии ПА «Евронест» в Баку.

«Если принято решение провести заседание в Баку, то мы, как полноправные члены поедем в Баку. Вопрос гендерного равенства очень важен, и мы проведем содержательные обсуждения»,- сегодня в пресс-центре «Спутник Армения» журналистам сообщил Армен Ашотян.

По его словам нет причины, по которой они с Мане Тандилян не должны участвовать и не должны выражать своей позиции: «Другой вопрос, что наше участие интересно в нынешних геополитических условиях, с учетом ненавистнической политики, которую ведет Баку».

Армен Ашотян рассказал, что на днях со стороны главного секретаря азербайджанского парламента были даны соответствующие гарантии безопасности всем участникам конференции: «Это основа для того, чтобы продолжать наши подготовительные работы. Надеюсь, что азербайджанская сторона проявит конструктивность, чтобы обеспечить физическое участие и равенство для армянских участников. Некоторые азербайджанские СМИ уже истерично реагируют на наш еще не состоявшийся визит, однако, в отличие от них, у нас нет комплексов».