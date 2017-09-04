Кто стоит за идеей учебных и рабочих забастовок с первого сентября?

Инициатива «Мы хозяева нашей страны» с 1 сентября положила начало инициативе по проведению учебных и рабочих забастовок.

Члены инициативы создали в Фейсбук мероприятие, предложив студентам и школьникам с сегодняшнего дня оставаться дома в часы уроков и изучать учебные предметы дома или в других местах группами, а вечером приходить на площадь Свободы для обсуждения хода забастовок в этих учебных заведениях. Согласно им, от каждого факультета должна быть одна группа, которая будет координировать действия забастовок. А 17 сентября планируется общенародный митинг, как и в 32 городах мира, в том числе в Ереване, Гюмри, Ванадзоре.

Интересно то, что члены этой инициативы не изъявляют желания сообщать что-либо о себе. На вопрос Aravot.am, кто входит в состав инициативной группы, и кто является организатором, пользователь инициативы «Мы хозяева нашей страны» в Фейсбук не ответил. А в ответ на наши вопросы сообщил, что на вопросы они могут отвечать только с помощью месседжей, но на наши письменные вопросы ответа так и не дал.