«Идея о переименовании Ленинградян в Санкт-Петербургскую не самая лучшая»

Эксперт-международник о переименовании улиц

«В ряде европейских стран есть памятники, аллеи или улицы, посвященные Ленинграду, Сталинградской битве, или блокаде Ленинграда. То есть, это не жест, адресованный городу, а жест, адресованный историческому событию. И в этом смысле улица Ленинградян в Ереване названа не в честь города Ленинград, а в честь ленинградского сражения, блокады Ленинграда, побед, завоеванных Советским Союзом в Ленинграде. Вы знаете, что во время обороны Ленинграда, боев с нацистскими войсками участвовало много армян. И это очень важная тема, потому что десятки тысяч армянских солдат погибли там. И мы, по сути, назвали улицу не в честь города, и которую сейчас хотим назвать Санкт-Петербургской, а как явление», – сказал в беседе с «Аравот» эксперт-международник Сурен Саргсян, комментируя реакцию блока «Елк» Совета старейшин Еревана на ответ мэра Тарона Маргаряна.

Напомним, что на состоявшемся несколько дней назад заседании Совета старейшин блок «Елк» представил проект переименования некоторых улиц Еревана. В частности, предлагалось переименовать ул. Ленинградян, назвав ее именем героя Арцаха Леонида Азгалдяна, улицу Касьяна – именем Католикоса Всех армян Вазгена Первого, улицу Микояна – на имя армянского мецената Кирка Кркоряна, улицу Амиряна – царя Врамшапуха.

Во время беседе со средствами информации Тарон Маргарян в ответ сказал, что проект «Елк» – вопрос обсуждений. Мэр Еревана также указал, что Ереван и Санкт-Петербург – города-побратимы, и поэтому они не намерены менять название улицы.

В ответ на такую реакцию руководитель фракции «Елк» Давид Хажакян в беседе с hraparak.am высказал мнение, что если проблема в отношениях с Санкт-Петербургом, то пусть фракция РПА предложит переименовать Ленинградян в Санкт-Петербургскую: «От улиц и площадей, носящих имя Ленина, освободились и в самой России, и в других постсоветских странах, в Армении переименовали и город Ленинакан, назвав его Гюмри. В любом случае, «Елк», будучи не против иметь улицу с названием «Санкт-Петербургская», считает целесообразным переименовать Ленинградян, назвав ее именем Леонида Азгалдяна: «Пусть предложат переименование в улицу Санкт-Петербургскую, мы обсудим».

По словам Сурена Саргсяна, он тоже поддерживает и приветствует инициативу «Елк» по переименованию улиц, и присвоении им имен наших национальных героев, но идея о переименовании ул. Ленинградян в Санкт-Петербургскую не самая лучшая. Он отмечает, что невозможно переименовать «Сталинградскую битву» в «Волгоградскую битву», «Осаду Константинополя» в «Осаду Стамбула», «Ахеменидскую державу» в «Иранскую империю», «крепость Эребуни» в «Ереванскую крепость».