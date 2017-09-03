Армения в последний момент отказалась от участия в учениях Agile Spirit 2017: МО Грузии

Ранее сообщалось, что Армения намерена принять участие в международных учениях Agile Spirit 2017 на полигоне Орфoло возле Ахалцихе в регионе Самцхе-Джавахети в Грузии, которые пройдут с 3-го по 11-ое сентября с.г.

Министерства обороны Грузии и США в пресс-релизах отмечали, что в учениях примут участие подразделения вооруженных сил Грузии, США, Болгарии, Румынии, Украины и Армении.

Как передает сегодня 3 сентября грузинское армяноязычное издание Aliq.ge, по сведениям, Армения не отправила контингент участников, а к участникам присоединился Азербайджан, который отсутствовал в ранее заявленных списках.

Издание также отмечает, что на официальном сайте МО Грузии в ряду государственных флагов стран-участниц учений флаг Армении отсутствует.

Чуть позже, отвечая на вопрос издания Tert.am, ответственный по связям с общественностью МО Грузии Гиоргий Каджарава заявил, что Армения отказалась от участия в последний момент:

«Министерство обороны Армении заранее заявило, что примет участие в предстоящих учениях Agile Spirit 2017 в Грузии. Однако, к сожалению, в последний момент соседняя с нами страна отказалась от участия».

Представитель МО Грузии также сообщил, что в учениях принимают участие ВС Грузии, США, Болгарии, Румынии, Украины и Азербайджана.