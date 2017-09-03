«США испытывают политическую волю руководства Армении»

Большой тест для властей Армении

На днях посол США в Армении сделал очередное заявление, ставшее поводом для бурных обсуждений. «Мы предельно ясно сказали, что наша цель в том, чтобы быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую выбирает экономическую и политическую модель. Мы хотим дать Армении инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения, и быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает», – в интервью Радио Азаутюн заявил посол США в Армении Ричард Миллс.

Какой подтекст в словах американского дипломата, тем более, что с армянской стороны все время утверждают, что давления извне нет, и все решения принимаются, исходя из наших государственных интересов? Напомним, что последнее заявление Миллса последовало сделанному им же ранее заявлением о возможности содействия в сфере возобновляемой энергетики и возможности инвестиций в размере 8 млрд. долларов. Руководитель армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Степан Сафарян обращает внимание на тот факт, что никогда подобные заявления со стороны США не звучали столь часто, как сейчас. Это дает политологу основания полагать, что «в армяно-американских отношениях что-то кипит, и это связано с двусторонними договоренностями».

Для того, чтобы представить суть вопроса, господин Сафарян напоминает программное выступление Ричарда Миллса в 2014 году, посвященное региональным проблемам. «В тот период времени, когда после присоединения Армении к ЕАЭС РА и США подписали Соглашение о торговле и инвестициях, армяно-американские отношения, можно сказать, были такими же — независимо от того, что Армения присоединяется к этому экономическому союзу, она продолжает диверсифицировать свою политику. Одним из главных составляющих этого были армяно-американские отношения»,- говорит Степан Сафарян, отмечая, что в 2014 году, когда американский посол говорил о суверенитете Армении и способности принимать самостоятельные решения, никто не возражал и не критиковал, и условия были приняты: «Своей политикой «и-и» и многочисленными выступлениями Сержа Саргсяна на эту тему Ереван принял, что такими будут наши правила игры, и Армения, будучи в ЕАЭС, будет строить отношения и с другими странами тоже».

Однако теперь, когда американский дипломат выражает свое недовольство тем, что в Армении не предпринимается достаточных шагов в борьбе с коррупцией и так далее, по словам нашего собеседника, свидетельствует о том, что в Армении не только во внутренней, но и во внешней политике демократия и суверенитет хромают. «В 2014 году посол отметил, что они желают иметь дело с такой Арменией, для влияния на нaстроения которой коррупция не применяется. Интервью и выступления посла явно свидетельствуют о том, что внешние игроки коррупционные темы используют для воздействия на внешнюю политику Еревана и констатируют, что США хотят иметь дело с суверенной Арменией. Армянская сторона дала свой четкий ответ – Армения хочет идти по этому пути и строить такие отношения с США.

Сейчас, очевидно, что происходят какие-то процессы, начиная со встречи Сержа Саргсяна и Владимира Путина в Сочи, обеспокоенности, выраженной Ричардом Хогландом по поводу карабахского урегулирования. И после этого посол США Армении говорит о вопросах суверенитета Армении и о желании предоставить инструменты, говорит о том, что на Армению оказывается внешнее влияние. Нетрудно догадаться, о каком государстве идет речь. Очевидно, что посол напоминает о договоренностях 2014 года и повторяет, что США готовы применить их, у Армении есть эта возможность. Это тест для руководства Армении. США испытывает политическую волю Армении. В состоянии ли они вести суверенную политику? В противном случае посол не сделал бы такого заявления. Однажды готовность Армении испытали по части инвестиций в размере 8 млрд. долларов, а сейчас, кажется, речь идет о ведении суверенной политики».

Напомним, что в ноябре планируется подписание нового рамочного соглашения Армения-ЕС. Не исключено, что данное заявление посла США связано именно с этим. Степан Сафарян говорит, что в ходе последней встречи Саргсян-Путин в Сочи покидающий свой пост американский сопредседатель Ричард Хогланд, говоря об урегулировании карабахского конфликта, хотел уточнить, оказала ли РФ давление на Армению. «Ереван дал понять, что не изменил вою позицию»,- отметил наш собеседник, добавив, что США для Армении проводит тест, чтобы узнать, насколько искренней была готовность, выраженная официальным Ереваном в 2014 году. «Вопросы, кажется, не заканчиваются подписанием нового соглашения ЕС-Армения. До сих пор как президент Армении, так и премьер-министр заверяли, что подпишут новое соглашение и о препятствиях на этом пути не намекали. Однако на деле существует проблема ведения Арменией независимой политики. Это очень важно для Армении. Тем более, что в ответ на разные заявления со стороны США власти РА делали декларативные заявления о готовности к сотрудничеству. Практических шагов предпринято не было, и это не устраивает американскую сторону».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

31.08.2017г