«Это были выстрелы по репутации ОБСЕ»: Армен Ашотян – об очередной провокации Азербайджана

«Международные структуры ОБСЕ запаздывают или не реагируют эффективно на такие вызовы. Эта проблема является общей», – подчеркнул депутат парламентской фракции РПА, вице-председатель Республиканской партии Армен Ашотян, комментируя вчера в пресс-центре «Спутник Армения» тот факт, что недавно Азербайджан обстрелял наблюдательскую миссию ОБСЕ.

«Это последовательная политика Азербайджана –не только держать в напряжении армяно-азербайджанскую и карабахско-азербайджанскую границу, но и дискредитировать ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ. Это были выстрелы по репутации ОБСЕ, иначе никак невозможно прокомментировать эту провокацию. Они были направлены на дискредитацию ОБСЕ», – отметил он.

Согласно характеристике, которую дал Армен Ашотян, в основе этой политики Азербайджана лежит тот факт, что переговорный процесс был заведен в тупик: «Сопредседатели прибыли с пакетом предложений, по которому руководство Азербайджана «де-факто» согласия не давало, хотя он и вело переговоры. Азербайджан прилагает усилия для изменения формата переговоров».

По словам Армена Ашотяна, ОБСЕ избегает того, чтобы окончательно прервать контакты с Азербайджаном: «ОБСЕ прекрасно осведомлен, кто стреляет, просто избегает противопоставляться, чтобы не дать Азербайджану повода поставить под вопрос регулирующий мандат ОБСЕ».