«Молодые люди с ремеслом голодными не останутся»: ремесленное училище имени Езника Мозяна в Шуши – единственное в регионе: фото

В этом сентябре для ремесленного училища имени Езника Мозяна в Шуши начнется третий учебный год. Училище открылось в 2015 году, здесь могут учиться до 450-500 учеников. Миссия учебного заведения – поднять уровень ремесленного образования в Армении и Арцахе не только среди молодежи, но и среди взрослых.

В ремесленном училище есть аудитории, где преподается теория и мастерские, в которых применяются уже полученные знания. Помимо этого, в училище действует бесплатная столовая, а ученики могут проживать в недавно построенном общежитии училища, учащимся также предоставляется одежда.

Исполнительный директор училища Васпурак Карапетян в беседе с Aravot.am отметил, что идея создания учебного заведения возникла еще в 2009 году, однако строительство стартовало в 2012-м. «В 2012-м году уже было завещание, оставленное проживавшим во Франции Езником Мозямом, он был портным и прекрасно знал цену хорошему ремеслу, он всегда повторял, что молодые люди с ремеслом голодными не останутся. У него было большое желание – в Армении или в Карабахе построить учебное заведение, в котором молодежь училась бы ремеслу, получила бы профессию и работу и не уезжала бы из страны. Завещание было передано армянскому фонду Франции, был сформирован профессиональный комитет, были избраны ответственные лица и начались шаги в этом направлении».

Васпурак Карапетян считает училище уникальным во всем регионе не только тем, что оно хорошо отремонтировано и обставлено, но и системой образования: «Она характеризуется тремя основными компонентами. Говорят, система обучения учеников. Это система, которая передавалась из поколения в поколение, передавалось ремесло. Это называется двойное обучение, у нас есть училище, есть также компании, роль которых намного больше, чем роль училища, потому что неделю учатся в училище, две недели — в компаниях. Поскольку они должны научиться ремеслу, основной внимание уделяется практической части».

В 2017 году в ремесленном училище имени Езника Мозяна появились и первые выпускники. По словам Васпурака Карапетяна, в училище 87 учеников, однако в течение первого года 15 учеников были отчислены, на следующий год подобных случаев не было. Сейчас в училище завершается прием на третий учебный год: «Прием на третий учебный год отличился, поскольку, во-первых, есть вопрос имиджа, люди интересуются как проходит обучение. И, естественно, они узнали у старшекурсников, что нужно учиться, у нас есть дети, которые учатся очень хорошо. В начале первого учебного года многие думали, что они всего лишь приходят для того, чтобы в конце получить документ. Однако у нас примерное учебное заведение, и такого подхода у нас быть не может».

Васпурак Карапетян отметил, что выбор мастеров производственного обучения вначале вызывал ряд вопросов: «Часть наших учредителей были склонны к тому, чтобы брать уже состоявшихся мастеров, сделать из них педагогов, другие настаивали на том, что нужны люди с высшим педагогическим образованием, которые должны стать мастерами. В итоге мы пришли к выводу, что нужно брать на работу молодых людей с высшим техническим образованием, с более гибким мышлением, которые смотрят вперед, имеют компьютерные навыки, пользуются интернет ресурсом, мы отправили их во Францию, подготовили необходимых мастеров. Это лучше, чем старые мастера, правда, среди них есть очень хорошие, однако в основном они руководствуются стереотипами. Есть люди, которые прекрасно выполняют свою работу, однако не могу объяснить, как они это делают, и это было не по душе французской стороне. Поэтому мы и выбрали местных молодых людей с высшим образованием, поставили акцент на том, что они местные, они во Франции прошли переподготовку в школе и поработали в строительных компаниях».

Господин Карапетян подчеркнул, что с французской стороной сотрудничество есть всегда, в частности, уже в третий раз французские специалисты провели мастер-классы в училище. А осенью этого года приехали из Le CCCA BTP de France (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), дали квалификации трем профессиям, сказали, что они соответствуют их критериям, вручили медаль: «Этой медалью они гарантировали, что мы являемся членами их семьи. Кроме того, дали свои ключи, с помощью которого мы сможем пользоваться их интернет ресурсом. Наше сотрудничество расширяется, расширяется география, помимо человеческого ресурса у нас есть возможность воспользоваться колоссальным материальным ресурсом, который нам всегда дарят».

В ремесленном училище имени Езника Мозяна учатся дети не только из Арцаха, но и из Армении: «Потихоньку повышается рейтинг Шуши. Разрушенный после войны город, была неверная информация, даже некоторые степанакертцы говорили — как можно жить в Шуши? Однако все иначе: это прекрасный город, который все время развивается, у которого большое будущее». Выбор неслучайно пал на Шуши: «Сначала мы должны были выбрать – в Арцахе или в Армении. Мы выбрали Арцах, поскольку это прошедшая через войну страна. Что касается выбора Шуши, то это был разрушенный город, известный своими мастерами и ремесленниками. Это носило символический характер и решало стратегические вопросы. Училище принесло в Шуши новую жизнь, благодаря тому, что оно было построено именно здесь, двое из наших сотрудников купили дома в Шуши, а один хочет купить. Помимо этого, сейчас у нас свыше сорока сотрудников, большая часть которых – из Шуши, мы решили вопрос рабочих мест. Мы в Шуши уже полностью отремонтировали квартиру, сейчас закрываем балкон в новой квартире, делаем комнату. Много работы, такой которую не успевают занимающиеся коммунальными работами организации».