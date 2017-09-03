«Нет секретов приготовления хлеба с жингялом, просто в Арцахе зелень вкусная»: фоторяд

Хлеб с жингялом стал одним из брендов Арцаха. Многие, приезжая в Арцах, первым делом наслаждаются хлебом с жингялом, а некоторые считают, что лепешки самыми вкусными получаются именно в Арцахе. Хлеб с жингялом привлекает и внимание туристов, многие из них идут на центральный рынок в Степанакерте, чтобы отведать известные лепешки с начинкой из многообразия зелени.

Здесь мы и встретились с Донарой Гаспарян. Госпожа Донара уже 25 лет – с 1991 года готовит хлеб с жигялом. Она ассоциирует начало своей «карьеры» с началом войны. «Тогда работы не было, движение только начиналось, и я подумала — вот моя работа».

В отличие от других продуктов, хлеб с жингялом на рынке продолжает активно продаваться. По словам Донары Гаспарян, пассивность наблюдалась только в дни апрельской войны, однако в этом году интерес к хлебу с жингялом увеличился.

Госпожа Донара уверяет, что хлеб с жингялом нигде больше не имеет такого же вкуса, как в Арцахе, она советует желающим пробовать лепешки именно здесь: «Здесь зелень вкусная, есть большой ассортимент. В Ереване, например, хлеб жингялом не такой вкусный как у нас. Все дело, наверное, в нашей земле и воде, у нас точно вкуснее».

Донара Гаспарян уверена, что многое зависит и от того, кто готовит хлеб с жингялом. Многие не знают тонкостей, от которых зависит вкус лепешек. «Секрета никакого нет, весь секрет в подборе зелени – всего 17 видов, все нужно перемешать в одной миске, так очень вкусно получается».

Ами Чичакян