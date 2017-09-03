Мы должны развивать имеющееся и увеличивать наши жизненные ресурсы: Ашот Гулян

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян в интервью aravot.am в связи с 26-летием государственности Арцаха, сказал:

«Арцах уверенно продолжает свой избранный еще 26 лет назад путь. Мы должны развивать имеющееся и увеличивать наши жизненные ресурсы, параллельно с учетом геополитических и региональных вызовов».

Спикер Национального Собрания считает, что существующий потенциал позволяет делать такие выводы, и убежден, что сегодняшнее молодое поколение более чем готово давать адекватную оценку нынешним реалиям и находить правильные решения для будущих задач.

Давид АБАГЯН