Дорогой и вызвавший споры центр Комитета госдоходов отныне стал военным лицеем им. Монте Мелконяна: фоторяд

Построенный в Дилижане дорогостоящий центр для Комитета госдоходов (КГД) отныне будет служить военным лицеем им. Монте Мелконяна. Строительство центра, на которое, по разным подсчетам, было потрачено 26 миллиардов драмов, вызвало большой резонанс.

Эксперты Антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» изучили расходы, произведенные при строительстве в Дилижане учебного центра Министерства финансов РА. Согласно докладу Антикоррупционного центра, ванные комнаты были обеспечены мыльницами, зеркалами и мусорными корзинами, которые обычно «украшают» ванные комнаты гостиниц класса «люкс». И с этой целью было выплачено 37 миллионов драмов компании «Имекс групп», представляющей сеть магазинов «Идеал» и «Керамика». Поставщик был выбран без объявления конкурса, путем закупки от одного лица.

Кроме того, что Центр должен был быть местом для проведения научных конференций и обсуждений, он должен был иметь зону отдыха для сотрудников Минфина и других ведомств. Для строительства Центра из бюджета было выделено, в общей сложности, 13,5 млрд. драмов. Центр был построен в бытность министром финансов Гагика Хачатряна.

После поднявшегося шума здание было передано в распоряжение Управления по управлению госимуществом. В январе, во время интервью Общественному телевидению министр обороны Виген Саргсян заявил, что данное строение будет передано Министерству обороны, и в нем будет размещен военный лицей им. Монте Мелконяна.

После этого в прессе вновь возник шум, мол, здание, равноценное 7-звездочному отелю, не может служить образовательным центром для будущих военных. Из Минобороны пояснили, что здание будет переделано и приспособлено под требования военного лицея.

31 августа министр обороны РА Виген Саргсян и председатель КГД Вардан Арутюнян приняли участие в церемонии открытия военного лицея. «В прошлом году 15 ноября у меня был повод посетить военный лицей им. Монте Мелконяна. Я был впечатлен проделанной работой, но в такой же мере у меня вызывали беспокойство общие условия в здании. Необходимо было срочно решить вопрос улучшения условий для военно-спортивного комплекса. И те дни в нашем обществе шли бурные обсуждения вокруг прекрасного комплекса в Дилижане для учебного центра Комитета госдоходов, где строительные работы еще не были завершены. И у меня появилась идея, что это здание должно стать военно-спортивным лицеем им. Монте Мелконяна. С этим предложением я обратился к президенту страны. Он очень быстро не только дал свое согласие, но и поручил разработать эту программу и претворить ее в жизнь.

Обсуждения в нашем обществе сразу же прекратились, и я думаю, что все с большой радостью приняли, что в этом комплексе будет размещен именно военный лицей им. Монте Мелконяна. С этого дня в работах по обеспечению условий, которые имеются сегодня, приняли участие очень много людей», – сказал министр обороны Виген Саргсян, добавив, что этот комплекс своими условиями не уступает подобным комплексам, которые он видел в разных странах.

А курсантам он дал наказ: «Соответствуйте всему этому, продолжайте держать высоко имя Монте, потому что его имя вы носите на ваших плечах. Монте – это означает движение вверх. Так получилось, что этот лицей находится на возвышенности, высота ваша, но очень важно, чтобы высота не стала конечным пунктом, а была дорогой к большим победам. Наш девиз – «Дорога к высотам».