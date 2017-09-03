Почему у генералов на Родосе нет собственного пляжа?

На Родосе гордятся тем, что остров связан с легендарной рок-группой Pink Floyd. Говорят, что именно после посещения в 1970-х годах находящегося на острове городе Линдос родился их альбом «The Dark Side of the Moon» («Темная сторона Луны»).

Вернувшись на родину, рок-музыканты по поводу названия альбома ответили вопросом на вопрос: «Вы когда-нибудь видели полнолуние в Линдосе?».

Родосские гиды свидетельствуют, что в не столь известном Линдосе туристический бум начался именно благодаря Pink Floyd, а затем Родос начали посещать и другие рок-группы, включая Led Zeppelin.

В июне этого года на острове состоялась свадьба дочери члена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора. Прекрасная природа и морские пляжи Родоса привлекают не только звезд, отдыхать любят также и обычные смертные.

Кстати, в отличие от Армении, на Родосе нет частных пляжей. Каждый может свободно отдохнуть на пляже перед самым роскошным отелем, так как пляжи являются собственностью государства, а не олигархов, генералов или каких-то чиновников.

Фото Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»

31.08.2017г