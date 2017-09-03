Размик Степанян: «Нелегко завоевывать медали в борьбе со сверхдержавами»

Студенческая сборная Армении завершила соревнования в рамках 29-х летних Всемирных студенческих игр. Наша студенческая спортивная делегация в Тайване завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Первый вице-президент и исполнительный директор Студенческой спортивной федерации Армении Размик Степанян в интервью «Аравот» подвел итоги участия в универсиаде.

– Господин Степанян, довольны ли Вы участием студенческой сборной Армении?

– Конечно же, да. В борьбе с мировыми державами завоевать три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, поверьте, нелегкое дело.

– Как это удалось нашей сборной?

– Окончательные списки спортсменов, которые должны были поехать на универсиаду, заранее были уточнены, и студенческая федерация вместе с национальной федерацией проделали серьезную организационную работу.

Наши студенты-спортсмены в основном являются членами национальных сборных, и их годовые мероприятия совпадают с универсиадой. То есть, с точки зрения подготовки к студенческими играм у спортсменов проблем не было. Очень большую роль сыграл также дух спортивной борьбы.

– Страны-организаторы Всемирных спортивных студенческих игр имеют право в свои программы включать желательные для себя виды спорта. Как это повлияло на наше участие?

– В Тайване основное население составляют китайцы, и они добавили борьбу и ушу. Борьба нам была вполне выгодна, а ушу, вы сами увидели, что мы завоевали бронзовую медаль.

– Есть ли прогресс по сравнению с прошлой универсиадой?

– В последних трех-четырех универсиадах наши лучшие спортсмены начали проявлять большое желание участия, поскольку после олимпийских игр универсиады по числу участников являются вторым спортивным мероприятием. И еще одно обстоятельство: подавляющее большинство спортсменов, принимающих участие в универсиадах, в итоге являются участниками следующих олимпийских игр. Так что, именно здесь они проходят школу, узнают своих будущих соперников.

– Мы поговорили о спортсменах-студентах, которые являются членами национальных сборных. Как Вы, в целом, оцениваете ситуацию студенческого спорта в Армении?

– В последнее время есть довольно большая активность, как с точки зрения поднятия спортивной квалификации, так и распространения здорового образа жизни среди молодежи. Если раньше – в советские годы мало кто из спортсменов мог выйти на международную арену в составе сборной СССР, то сейчас перед нашими студентами-спортсменами открыта прямая дорога, и они с большим удовольствием занимаются, готовятся, чтобы участвовать в составе студенческой или национальной сборной. Поэтому в вузах проводятся внутренние первенства, формируются сборные, которые принимают участие в республиканских универсиадах. Это привело к тому, что стало больше как программных видов спорта, так и вузов, принимающих участие.

– В Тайбэе Армения выступила в семи видах спорта. В чем причина, что откликнулись так мало федераций? Тем более, что студенческая спортивная федерация всех заранее осведомляла о предстоящих универсиадах. Может, причина в отсутствии финансовых средств?

– В рамках госбюджета для участия во Всемирных летних студенческих играх предусмотрены средства в виде государственной помощи, которые используются, в том числе и при участии Армении во Всемирных играх. Помимо этого, есть федерации, у которых есть свободные средства, есть федерации, у которых имеются спонсоры. Таким образом, помимо средств, выделенных государством и хватающих для участия определенного числа спортсменов, на деньги, предоставленные федерациями и спонсорами многие достойные спортсмены едут на всемирную универсиаду. Так было и на предыдущих двух универсиадах, когда число членов нашей делегации увеличилось почти вдвое.

Ашот АКОБЯН

Газета «Аравот»

30.08.2017г