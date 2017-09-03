Замглавы МЧС Армении – об угрозе катастрофы в «Наирите» и как ее избежать

Опасные промышленные материалы и отходы, хранящиеся на заводе «Наирит», должны быть уничтожены или вывезены из Армении. Об этом вчера сообщил журналистам в пресс-центре «Спутник Армения» заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Карапетян.

«Мы задумались об этой проблеме не из-за пожара, еще месяцы назад была создана рабочая группа, которая изучала возможности уничтожения этих материалов. На «Наирите» имеются вещества с химическими ингредиентами различной степени опасности, которые должны быть или уничтожены в Армении, или безопасно законсервированы. Все варианты содержат риски, а также требуют финансовых ресурсов. Несколько дней назад министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян встретился с представителями ЕС, ООН и Всемирного банка и достиг договоренности о том, что в Армению приедет международная экспертная группа и составит дорожную карту для нейтрализации опасных материалов. После этого мы займемся изысканием финансирования», – сообщил Давид Карапетян.

Он проинформировал, что в ближайшие два месяца международные эксперты представят результаты своих исследований: «Проблема с «Наиритом» существует уже 25 лет. Раньше были разные программы для перезапуска завода, а теперь эта перспектива стала туманной».

Заместитель министра подчеркнул, что сейчас на «Наирите» находятся на дежурстве спасатели, они постоянно проводят работы по охлаждению, чтобы избежать угрозы воспламенения: «На самом деле, благодаря профессиональной работе пожарных мы избежали крупной катастрофы. Рядом с горящими резервуарами с этиноль-лаком находились также и другие закрытые контейнеры с опасными веществами, а в случае повышения температуры сложилась бы катастрофическая ситуация».