«Еще раз указывать на нашу российскую принадлежность нет необходимости»: Арарат Зурабян выразил протест против русского слова — видео

В пятницу в Комиссии Национального Собрания по внешним отношениям депутат фракции «Царукян» Арарат Зурабян сделал замечание в связи с проектом, представленным правительством. Обсуждался подписанный между правительствами Армении и Франции протокол к Соглашению о реадмиссии, подписанному между Арменией и ЕС в отношении лиц, проживающих без разрешения.

Арарату Зурабяну не понравилось слово «реадмиссия»: «Зачем мы берем из русского языка это слово readmission, искажаем, потом пишем на армянском. Если нет армянского перевода, значит пишите readmission, пишите слово в той форме, как оно есть, сохраняйте ту же форму. Таким манером еще раз указывать на нашу российскую принадлежность, я думаю, нет необходимости».

Председатель комиссии Армен Ашотян ответил, что в слове не видна никакая российская принадлежность: «У нас нет никакой принадлежности, кроме самой Армении. А остальное давайте обсудим с Государственной инспекцией языка. Не думаю, что слово readmission более армянская формулировка, чем revolution, хотя в этом случае у нас есть свое слово «heghapokhutyun».

Начальник Государственного миграционного агентства Гагик Еганян ответил, что слово «реадмиссия» общеизвестный термин, который означает возврат. Еганян углубился в вопрос, что является именем существительным, что глаголом, что было намерение написать в качестве существительного, а не глагола, указывающего на действие.

Арарат Зурабян остался при своем мнении. Тем не менее, комиссия вынесла по проекту положительное заключение.