КНДР сообщила об испытании водородной бомбы: зарегистрированы мощные подземные толчки

Северная Корея сообщила об испытании водородной бомбы. Ранее сегодня утром южнокорейское информационное агентство сообщило, что подземные толчки зарегистрированы в районе полигона Пунгери (Пхунгери). По предварительным оценкам, толчки не были связаны с природной сейсмической активностью. Как передает Радио Свобода, международные СМИ в субботу утром сообщили первой новостью, что северокорейский режим осуществил шестое за последние годы ядерное испытание.

Китайское управление по мониторингу землетрясений сообщило о регистрации толчков магнитудой 6.3 и высказало предположение, что толчки могли быть вызваны «ядерным взрывом». Землетрясение произошло в 11 часов 30 минут утра по местному времени, его эпицентр находился на глубине «ноль километров».

Пунгери — крупнейший испытательный полигон ядерного оружия на территории КНДР. Он расположен в гористой местности у потухшего вулкана Пектусан. Расстояние до Японского моря составляет по прямой около 65 километров, российской границы около 190 километров. Впервые использован для испытательных взрывов в 2006 году.

На снимке — Ким Чен Ын (в центре) дает указания о развитии ядерной программы. Фото официально распространено в КНДР 3 сентября.

Фото — Радио Свобода