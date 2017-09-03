Массовые убийства в Мьянме: народ рохинджа — под угрозой депортации

Радио Свобода. На западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, лишь за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Не менее 40 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний мусульманский Бангладеш или на необитаемые острова в Бенгальском заливе и «ничейные земли» на берегах тропических рек возле границы двух стран. Почему мир обратил пристальное внимание на судьбу рохинджа только сейчас, хотя их преследование продолжается практически с момента обретения страной независимости в 1948 году?

Преимущественно населенная буддистами Мьянма, лишь недавно избавившаяся от диктаторской власти военных, правивших страной с 1962 года, страдает от разнообразных межнациональных, политических, криминальных и религиозных конфликтов десятилетиями. Это запутанное противостояние десятков сторон, в котором сошлись разные партизанские и подпольные движения, военно-политические силы, влияющие извне, из Китая, Индии, Таиланда, сепаратистские движения национальных меньшинств и преступные группировки, контролирующие производство и сбыт опиума и производимых из него наркотиков – значительная часть территории Мьянмы находится в границах знаменитого «Золотого треугольника».

Республика Союз Мьянма, как теперь официально называется это государство, состоит из семи провинций, населенных собственно бирманцами, «бама», и семи национальных штатов, ни один из которых в реальности никогда не признавал власти центрального правительства. Населяющие их народы и разнообразные местные политические и криминальные объединения всегда вели против столицы и против друг друга свои гражданские войны – хотя в последнее время со всеми штатами формально достигнуто соглашение о прекращении огня.

Уходя из Мьянмы, тогда называвшейся Британской Бирмой, в 40-е годы 20-го века британская колониальная администрация пообещала предоставить независимость почти всем национальным окраинам, что отчасти и стало причиной последующих конфликтов, так как сделано не было. В числе несостоявшихся государств был и национальный штат Аракан, или же Ракхайн, – довольно узкая полоса земли на бирманском побережье Бенгальского залива, на крайнем западе граничащая с Бангладеш. Именно Ракхайн и является родиной полуторамиллионного мусульманского народа рохинджа – по их собственному мнению. Власти же Мьянмы так не считают, называя весь этот этнос «незаконными иммигрантами», а также «исламскими боевиками», которых поддерживают международные террористические сети и «некоторые мусульманские монархии Персидского залива».

Вооруженный конфликт с рохинджа обострился 9 октября 2016 года, а затем еще сильнее – на прошлой неделе, 25 августа, когда бойцы местной малочисленной вооруженной группировки «Армия спасения Аракан рохинджа», действительно провозглашающей исламистские лозунги, напали сразу на 30 армейских объектов и полицейских участков, убив 15 человек, в качестве «акта отмщения» за преследования своих соотечественников. В ответ началась военная «акция возмездия», которую международные правозащитные организации называют геноцидом всего мусульманского населения штата Аракан (Ракхайн), где приверженцами ислама являются, кстати говоря, не только рохинджа. По подозрению в «терроризме» арестованы сотни человек, в том числе 82-летний старик и 13-летний подросток. Официальные власти к 1 сентября заявили в целом о примерно 400 уничтоженных «повстанцах» и лишь 17 «случайно погибших» мирных жителях.

Однако мирные рохинджа, сумевшие по джунглям и рекам переправиться в Бангладеш и другие государства региона, рассказывают о тысячах убитых односельчан, уничтожении и поджогах их деревень, зверствах, пытках и групповых изнасилованиях, массово совершаемых солдатами и полицейскими в их родных краях. Сейчас на так называемой «нейтральной территории» вдоль пограничной реки Наф остаются не менее 20 тысяч рохинджа, попавших туда за последние дни. На территории же самой Бангладеш в лагерях беженцев, где почти нет воды, пищи и лекарств, за последние годы скопились, по разным оценкам, от 300 до 400 тысяч представителей этого народа, из них около 90 тысяч попали туда за последние месяцы. Лишь утром 1 сентября бангладешские пограничники нашли на берегу реки в одном месте тела 15 утонувших во время переправы беженцев из Мьянмы, из них 11 – дети.

Власти Бангладеш подвергаются давлению со стороны международного сообщества из-за нежелания принимать больше беженцев-рохинджа. Недавно бангладешские чиновники вернулись к старой идее – поселить их на почти необитаемом и фактически неконтролируемом острове Тенгар Чар, имеющем дурную славу прибежища пиратов и контрабандистов, где нет ни малейшей инфраструктуры, и который к тому же сейчас, в сезон дождей, почти полностью скрыт под водой. Это вызвало возмущение правозащитников и ряда мировых политиков.

Одновременно в интернете и мировых СМИ стали появляться и выглядящие достоверными свидетельства живущих в штате Ракхайн (Аракан) буддистов, рассказывающих о точно таких же массовых преступлениях против человечности, совершаемых как боевиками-рохинджа, так и просто их соседями-мусульманами. В точности о происходящем на западе Мьянмы сейчас не знает во внешнем мире никто – в штате объявлено военное положение, туда не допускаются ни журналисты, ни работники гуманитарных и правозащитных организаций.

На прошлой неделе Великобритания потребовала рассмотреть положение народа рохинджа в Мьянме на специальном заседании Совета Безопасности ООН, однако это предложение было отвергнуто КНР. С претензиями в адрес правительства Мьянмы выступила посол США в ООН Никки Хейли. Эти обвинения примечательны тем, что Мьянмой с весны 2016 года фактически руководит лауреат Нобелевской премии мира, лидер многолетнего противостояния военной хунте и признанный борец за демократические ценности, друг многих известных западных лидеров Аун Сан Су Чжи, имеющая особый статус и пост «государственного советника Мьянмы». Однако во время всех своих речей, зарубежных визитов и интервью до сих пор Аун Сан Су Чжи всячески избегала касаться темы преследования народа рохинджа, лишь один раз бросив в ответ на вопросы журналистов и правозащитников (во время поездки в Сингапур) фразу: «Да покажите мне хоть одну страну, где нет нарушений прав человека!»

О судьбе рохинджа, спасающихся от этнических чисток во всех соседних государствах, в последний месяц заговорили политики, религиозные лидеры и деятели культуры всего мира – но далеко не всегда в сочувственном тоне. Например, власти мусульманской Малайзии отказались выдавать удостоверения беженцев всем без исключения рохинджа, объяснив такое решение тем, что это приведет к массовому притоку мусульман из Мьянмы, что для руководства Малайзии «недопустимо». При этом в Малайзии уже находятся не меньше 120 тысяч беженцев-рохинджа. 40 тысяч рохинджа планируют выслать власти Индии, несмотря на то что ООН признала часть из них беженцами. Представитель индийского правительства на днях заявил, что все рохинджа находятся в стране нелегально. ООН подчеркивает, что международное право запрещает высылать беженцев в страну, где им может грозить опасность. Однако правительство Индии говорит, что страна не подписала конвенцию о статусе беженцев и все нелегальные иммигранты будут депортированы.

Власти Мьянмы начали сверхактивно и последовательно выдавливать рохинджа, очень немногие из которых имеют паспорта граждан страны, в последние пять лет, после кровавых столкновений на религиозной и межэтнической почве в 2012 году, когда и была сформирована партизанская группировка «Армия спасения Аракан рохинджа» – как утверждается, на деньги и при участии в основном Саудовской Аравии. Существует несколько исторических теорий, по-разному объясняющих появление рохинджа в Мьянме. Сами представители этого народа считают себя коренным населением штата Аракан (Ракхайн), отчасти потомками арабов, колонизировавших берега Индийского океана в Средние века. В языке рохинджа много заимствований из санскрита, арабского, персидского и даже португальского языков.

Однако местные буддисты и власти Мьянмы, как прошлые, так и нынешние, также опираясь на исторические факты, только другие, указывают на то, что в действительности рохинджа – это этнические бенгальцы-мусульмане, когда-то переселенные на восток британскими колониальными властями с территории нынешней Бангладеш в качестве дешевой рабочей силы, а также бежавшие оттуда во время Войны за независимость Бангладеш от Пакистана в 1971 году.

Некоторые ученые напоминают также, что взаимную ненависть между буддистами и мусульманами в этой части Мьянмы особенно подогрели события Второй мировой войны, когда Британская Бирма была захвачена Японией. Мусульмане-рохинджа остались на стороне британцев и начали партизанскую борьбу. Местные же буддисты в штате Аракан (Ракхайн) поддержали японских оккупантов, пообещавших предоставить стране независимость, и стали массово вступать в союзную Токио «Национальную армию Бирмы». Во главе нее стоял генерал Аун Сан, один из основателей Коммунистической партии Бирмы – отец Аун Сан Су Чжи, ныне возглавляющей правительство страны.

Фото — Радио Свобода